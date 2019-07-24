Автобусы догонят поезда по онлайн-продаже билетов

Наиболее востребованными городами за границей, в которые пассажиры из России ездят на автобусе, в первой половине 2019 года стали Минск, Таллин и Хельсинки, выяснили в сервисе "Туту Автобусы".

Это один из самых дешевых способов путешествий. Так, в Таллин из Санкт-Петербурга билет стоит от 690 рублей, если его приобрести заранее. А от 2500 рублей доступен класс "люкс" - с раскладными креслами с выдвижной подставкой для ног, интернетом, персональными дисплеями, питанием и пледами.

За рубежом бизнес-класс в автобусах востребован, в России также мог бы пользоваться популярностью, особенно на маршрутах до 300 километров, где нет комфортабельных поездов.

Опыт показывает, что более высокая цена обеспечивает защищенность комфортного оборудования автобуса от недобросовестных пассажиров.

"Заполняемость бизнес-класса на маршрутах "Таллин-Рига" и "Рига-Вильнюс" достигает 100 процентов", - отметил Хуго Осула, владелец Lux Express Group.

Но пока максимум комфорта в российских автобусах - это интернет.

В некоторых автобусах уже можно увидеть персональные медиаэкраны.

А автобусы россияне любят. Однажды из-за сбоя системы бронирования несколько человек купили билеты на автобус из Петербурга во Владивосток и уже готовые к путешествию пришли на автовокзал, рассказал заместитель исполнительного директора по развитию автобусного рынка Туту.ру Сергей Николаев.

Но цифровизация отрасли оставляет желать лучшего. Если доля онлайн-бронирования авиа и железнодорожных билетов уже более 50 процентов, то билетов на автобусы - лишь 3-5. Одна из причин отсутствие единой системы и разрозненность игроков на рынке.

И клиенты уходят в карпулинг, теряют доходы автовокзалы (они зарабатывают в большинстве случаев с процентов от продажи билетов). Поэтому важно урегулировать виды сборов, которые автовокзал может брать с перевозчика, закрепить понятие электронного билета. Автовокзалы столь необходимы рынку, поскольку это одновременно и зона комфорта для пассажиров, и место обслуживания транспорта, проверки и отдыха водителей.

Среди перевозчиков в России есть большая часть небольших ИП, где часто в одном лице перевозчика совмещен и учредитель и сам водитель, поэтому тратить лишние деньги на развитие ему не выгодно. И закупает он китайские автобусы, срок службы которых меньше, чем у европейских, но стоят которые дешевле.

"И даже при всем при этом российские автобусные перевозчики умудряются делать акции, распродажи, развивают свой бренд", - подчеркнул Сергей Николаев.

В этом году стало известно, что Министерство транспорта РФ планирует провести эксперимент по мониторингу пассажирских перевозок автобусами при помощи госсистемы сбора платы с большегрузов "Платон". По мнению участников рынка, при правильной организации этого процесса - это ещё один правильный шаг, чтобы автобусные перевозки в России развивались.

Кроме того, в последнее время Минтранс начал активно вести диалог с крупными интернет сервисами, принимая во внимание их экспертные мнения.

И сам рынок саморегулируется в сторону повышения качества и прозрачности уровня услуг, непример в интернете перед покупкой билета клиент может посмотреть рейтинг перевозчика и почитать отзывы о нем, подобрав необходимое для него соотношение цены и качества.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"