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24.07.2019 17:58
Рубрика: Экономика

Как передать за проезд

Автобусы догонят поезда по онлайн-продаже билетов
Текст: Екатерина Ясакова
Наиболее востребованными городами за границей, в которые пассажиры из России ездят на автобусе, в первой половине 2019 года стали Минск, Таллин и Хельсинки, выяснили в сервисе "Туту Автобусы".

Это один из самых дешевых способов путешествий. Так, в Таллин из Санкт-Петербурга билет стоит от 690 рублей, если его приобрести заранее. А от 2500 рублей доступен класс "люкс" - с раскладными креслами с выдвижной подставкой для ног, интернетом, персональными дисплеями, питанием и пледами.

За рубежом бизнес-класс в автобусах востребован, в России также мог бы пользоваться популярностью, особенно на маршрутах до 300 километров, где нет комфортабельных поездов.

В Ростове повысят цены на проезд в городских автобусах

Опыт показывает, что более высокая цена обеспечивает защищенность комфортного оборудования автобуса от недобросовестных пассажиров.

"Заполняемость бизнес-класса на маршрутах "Таллин-Рига" и "Рига-Вильнюс" достигает 100 процентов", - отметил Хуго Осула, владелец Lux Express Group.

Но пока максимум комфорта в российских автобусах - это интернет.

В некоторых автобусах уже можно увидеть персональные медиаэкраны.

А автобусы россияне любят. Однажды из-за сбоя системы бронирования несколько человек купили билеты на автобус из Петербурга во Владивосток и уже готовые к путешествию пришли на автовокзал, рассказал заместитель исполнительного директора по развитию автобусного рынка Туту.ру Сергей Николаев.

Но цифровизация отрасли оставляет желать лучшего. Если доля онлайн-бронирования авиа и железнодорожных билетов уже более 50 процентов, то билетов на автобусы - лишь 3-5. Одна из причин отсутствие единой системы и разрозненность игроков на рынке.

И клиенты уходят в карпулинг, теряют доходы автовокзалы (они зарабатывают в большинстве случаев с процентов от продажи билетов). Поэтому важно урегулировать виды сборов, которые автовокзал может брать с перевозчика, закрепить понятие электронного билета. Автовокзалы столь необходимы рынку, поскольку это одновременно и зона комфорта для пассажиров, и место обслуживания транспорта, проверки и отдыха водителей.

Среди перевозчиков в России есть большая часть небольших ИП, где часто в одном лице перевозчика совмещен и учредитель и сам водитель, поэтому тратить лишние деньги на развитие ему не выгодно. И закупает он китайские автобусы, срок службы которых меньше, чем у европейских, но стоят которые дешевле.

"И даже при всем при этом российские автобусные перевозчики умудряются делать акции, распродажи, развивают свой бренд", - подчеркнул Сергей Николаев.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Льготникам упростят оформление билетов на поезд

В этом году стало известно, что Министерство транспорта РФ планирует провести эксперимент по мониторингу пассажирских перевозок автобусами при помощи госсистемы сбора платы с большегрузов "Платон". По мнению участников рынка, при правильной организации этого процесса - это ещё один правильный шаг, чтобы автобусные перевозки в России развивались.

Кроме того, в последнее время Минтранс начал активно вести диалог с крупными интернет сервисами, принимая во внимание их экспертные мнения.

И сам рынок саморегулируется в сторону повышения качества и прозрачности уровня услуг, непример в интернете перед покупкой билета клиент может посмотреть рейтинг перевозчика и почитать отзывы о нем, подобрав необходимое для него соотношение цены и качества.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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