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24.07.2019 13:50
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин рассказал о ходе расследования убийства посла Карлова

Текст: Наталья Козлова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал подробности о ходе расследования дела об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова.
Александр Бастрыкин. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Александр Бастрыкин. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Александр Бастрыкин. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"На территории Турецкой Республики проведен ряд следственных действий, который позволил нам установить обстоятельства подготовки преступления. Восстановлен маршрут передвижения исполнителя убийства - сотрудника турецкой полиции Мевлюта Мерта Алтынташа. Он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства", - рассказал председатель СКР.

Фото: РИА Новости
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Накануне убийства, по словам Бастрыкина, он также обратился в больницу, чтобы взять справку, освобождающую от работы.

"Алтынташ забронировал 19 декабря отель в минуте ходьбы от места проведения мероприятия и заранее приезжал туда для изучения обстановки. В номере отеля он оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до приезда посла прошел в центр по служебному удостоверению, минуя досмотр. Дальнейшие события известны всем. Есть еще и другие вопросы, интересующие российское следствие по этому делу, но пока о них говорить преждевременно", - заключил руководитель СКР.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в номере "Российской газеты" от 25.07.2019.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Суд по делу об убийстве посла Андрея Карлова
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