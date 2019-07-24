Бастрыкин рассказал о меньшей вовлеченности бизнеса в преступные сообщества

"И мы совместно с другими правоохранительными, контролирующими, надзорными органами, в частности, с МВД, Росфинмониторингом и другими, проработали этот вопрос", - отметил глава следственного ведомства.

"Приведу общие данные: в 2018 году в Следственном комитете возбуждено 41 уголовное дело о преступлениях, предусмотренных статьей 210 Уголовного кодекса РФ. Большинство из них носит общеуголовный характер - связано с террористической деятельностью, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями.

В текущем же году возбуждено только четыре уголовных дела по указанной статье, связанных со сферой предпринимательства, при том что у нас в стране зарегистрировано 3,4 миллиона юридических лиц и 3,8 миллиона индивидуальных предпринимателей. То есть вовлечение предпринимателей в такого рода преступную деятельность - нечастое явление", - пояснил Бастрыкин.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в номере "Российской газеты" от 25.07.2019.