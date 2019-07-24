Автоматизированную информационную систему "Социальный паспорт малоимущей семьи" запускают в Бишкеке. Как утверждают муниципальные чиновники, проект призван освободить людей, относящихся к уязвимым группам, от сбора бумажных документов в различных инстанциях и бюрократических проволочек.

- В некоторых случаях количество справок снизится в три-четыре раза, - заверяет замминистра труда и социального развития Ализа Солтобекова. - Первый пилотный проект запущен в Свердловском районе столицы. Это позволит профильным структурам узнать, сколько конкретно малоимущих зарегистрировано на этой территории, а людям с ограниченными возможностями или малоимущим семьям - сократить время на сбор справок.

По словам директора госпредприятия "Инфоком" Рыскулбека Осмоналиева, малоимущим семьям теперь не понадобится оформлять справки об имуществе, недвижимости и транспорте, а к самой программе электронной паспортизации привязаны автоматические информационные системы загса, биометрики и паспортов.

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По данным муниципалитета, запущенная в Бишкеке система включает в себя: регистрацию заявления и формирование социального паспорта малоимущей семьи в электронном виде; получение сведений в отношении заявителя из Государственной регистрационной службы и Соцфонда; автоматический расчет субсидий и пособий; формирование единой базы данных лиц, получающих назначения и пособия; создание отчетов, статистических данных и электронного архива.