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24.07.2019 01:35
Рубрика: В мире

Социальный паспорт отменит справки

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 161(7919)
Автоматизированную информационную систему "Социальный паспорт малоимущей семьи" запускают в Бишкеке. Как утверждают муниципальные чиновники, проект призван освободить людей, относящихся к уязвимым группам, от сбора бумажных документов в различных инстанциях и бюрократических проволочек.
Фото: Темир Сыдыкбеков
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- В некоторых случаях количество справок снизится в три-четыре раза, - заверяет замминистра труда и социального развития Ализа Солтобекова. - Первый пилотный проект запущен в Свердловском районе столицы. Это позволит профильным структурам узнать, сколько конкретно малоимущих зарегистрировано на этой территории, а людям с ограниченными возможностями или малоимущим семьям - сократить время на сбор справок.

По словам директора госпредприятия "Инфоком" Рыскулбека Осмоналиева, малоимущим семьям теперь не понадобится оформлять справки об имуществе, недвижимости и транспорте, а к самой программе электронной паспортизации привязаны автоматические информационные системы загса, биометрики и паспортов.

Кстати

По данным муниципалитета, запущенная в Бишкеке система включает в себя: регистрацию заявления и формирование социального паспорта малоимущей семьи в электронном виде; получение сведений в отношении заявителя из Государственной регистрационной службы и Соцфонда; автоматический расчет субсидий и пособий; формирование единой базы данных лиц, получающих назначения и пособия; создание отчетов, статистических данных и электронного архива.

В мире экс-СССР Киргизия
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