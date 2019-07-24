Новости

Белорусский дипломат получил в Анкаре четыре пулевых ранения 24.07.2019
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина 24.07.2019
"Газмяс" вошел в число профессиональных клубов России 24.07.2019
В Анкаре при вооруженном нападении ранен белорусский дипломат 24.07.2019
Актер Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Сергеем Шойгу 24.07.2019
Умер Рутгер Хауэр 24.07.2019
МИД России возмутился блокировкой информационного сайта в Латвии 24.07.2019
Борис Джонсон в своей первой речи назвал дату Brexit 24.07.2019
СК возбудил первое дело о массовой гибели пчел в России 24.07.2019
Audi сделала кроссовер Q3 похожим на Renault Arkana 24.07.2019
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17 24.07.2019
Лифтбек Skoda Octavia впервые попал на фото 24.07.2019
Минск назвали одним из лучших европейских городов без туристических толп 24.07.2019
В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика 24.07.2019
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии 24.07.2019
Бенедикт Камбербэтч сыграет самого известного художника-кошатника 24.07.2019
В Москве показали гоночную машину из конструктора 24.07.2019
На острове Мэн найдено бесподобное украшение возрастом 4000 лет 24.07.2019
В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада 24.07.2019
Названа причина развития самого смертельного среди россиян типа рака 24.07.2019
ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломных работ 24.07.2019
Жуткая легенда о Первом крестовом походе оказалась правдой 24.07.2019
Видео: В шумерском городе Ур раскопали "идеальный" древний объект 24.07.2019
Врачи рассказали о главной опасности маникюра 24.07.2019
Мэра столицы Сомали ранил террорист-смертник 24.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 22:59
Рубрика: В мире

Белорусский дипломат получил в Анкаре четыре пулевых ранения

Появились первые подробности нападения на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре. Сообщается, что инцидент произошел, когда Поганшев гулял с сыном в парке Дикмен, передает РИА Новости.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

"Психически больной человек встретился с нашим дипломатом случайно, когда тот с сыном гулял в парке Дикмен, - рассказал подробности происшествия пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. - Нападавший открыл огонь по советнику, в него попали четыре пули, сын невредим. Они убегали от стрелявшего".

Нападавший после этого покончил с собой, сообщил Анатолий Глаз. Это был сосед белорусского дипломата по дому и с ним у Поганшева ранее была бытовая ссора.

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию.

В мире Ближний Восток Турция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Умер Рутгер Хауэр