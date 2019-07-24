Белорусский дипломат получил в Анкаре четыре пулевых ранения

Появились первые подробности нападения на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре. Сообщается, что инцидент произошел, когда Поганшев гулял с сыном в парке Дикмен, передает РИА Новости.

"Психически больной человек встретился с нашим дипломатом случайно, когда тот с сыном гулял в парке Дикмен, - рассказал подробности происшествия пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. - Нападавший открыл огонь по советнику, в него попали четыре пули, сын невредим. Они убегали от стрелявшего".

Нападавший после этого покончил с собой, сообщил Анатолий Глаз. Это был сосед белорусского дипломата по дому и с ним у Поганшева ранее была бытовая ссора.

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию.