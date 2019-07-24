Частникам запретили выдавать микрокредиты под залог жилья

Кроме того, устанавливаются ряд требований к таким организациям ради безопасности вложений граждан.

Документ был разработан группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации. Закон направлен на предотвращение и пресечение мошенничеств с жильем граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности. Принимая его, депутаты исполняют поручение из Послания президента РФ.

Документ запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Кроме того, им нельзя будет выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Как подчеркнул глава нижней палаты Вячеслав Володин, недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Вводимые законом запреты не будут распространяться на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются РФ, ее регионы или муниципалитеты. Одновременно устанавливаются требования к МФО и микрокредитным компаниям.

С 1 июля 2020 года минимальный капитал МКК должен составлять 1 миллион рублей. В следующие четыре года эта планка будет увеличиваться на 1 миллион рублей ежегодно. С 1 июля 2024 года она будет составлять 5 миллионов рублей. Опять же сделано исключение для МФО с участием государства, регионов или муниципалитетов.

По данным депутатов, более 15 млн граждан РФ пользуются услугами МФО, поэтому этот институт должен быть цивилизованным. Принятие документа позволит очистить рынок от недобросовестных участников.