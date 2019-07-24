Чем покорит ІІ Минский фестиваль циркового искусства

Цирковое искусство обладает каким-то особенным магнетизмом и непредсказуемой фантазией клоунов и жонглеров, дрессировщиков и атлетов. А главное, захватывающее взрослых и детей зрелище поражает своим уникальным мастерством и не требует комментария переводчиков. Очередной фестиваль международного циркового искусства, который состоится в Минске, уже в начале года вызвал повышенный интерес у артистов во всем мире, сообщил БЕЛТА директор столичного цирка Владимир Шабан.

Его участниками "станут сотни мастеров из Бразилии и Чили, Китая и Австралии, Эфиопии и Израиля, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, России и, конечно, Беларуси, которые в двух программах покажут 26 разножанровых номеров", - уточнил директор. Мастера арены, добавил он, поборются за такие награды, как Гран-при, "Золото", "Серебро", "Бронза", "Приз зрительских симпатий", "Приз детского жюри" и другие специальные призы членов жюри.

Из Союзного государства, по его словам, в этом году выступят артисты Росгосцирка, Большого Московского государственного цирка и цирка Никулина на Цветном бульваре. Россияне представят "Встречные качели", на которых будут работать девушки в красивых бальных платьях - это завораживающее зрелище, считает руководитель цирка. А с дрессированными белыми тиграми на арене будет выступать Сергей Нестеров, который покажет филигранную работу дрессировщика с животными, без кнутов и штыков, добавил он.

Артисты Израиля тоже представят на фестивале программу из двух номеров. Один из которых исполнит 18-летняя воздушная гимнастка Алиса Шехтер из цирка "Дорато", а вторым будет фантастический номер с трансформацией нарядов за одну секунду Даниэля Беньямина.

В ходе конкурсного отбора, уточнил Шабан, "мы постарались собрать как можно больше групповых номеров, один из которых привезут артисты из КНР - эффектный номер "Канат", показывающий невероятные возможности человеческого тела".

Хозяева предстоящего парада-алле также подготовили несколько уникальных номеров. Воздушную гимнастику представит дуэт Анастасии Донченко и Анастасии Путято, аттракцион Бориса Лазарова - дрессированных верблюдов и лам, а силачи братья Дмитрий и Богдан Казаковы, возможно, покорят новым уникальным трюком.

Кроме того, на форуме выступит клоунский дуэт Беллы и Алекса Червоткиных и клоун из Бразилии Пепе Жардим. Эти два состава клоунов, пояснил Шабан, будут работать в программах "А" и "В", а на гала-концерте выступят вместе. На участие в фестивале заявлены "отец и сын Франке - клоуны высочайшего уровня, которые своим мастерством учат людей добру и взаимопониманию старшего и младшего поколения", - поделился своими впечатлениями директор минского цирка.

"Мы хотим красиво представить синеокую Беларусь в прологе, который завершится парадом-алле участников фестиваля с флагами своих стран", - приоткрыл сценарную интригу Шабан, добавив, что над ним работают художественный руководитель цирка Витаутас Григалюнас и главный режиссер Алла Николаева-Алиева.

Кстати, в судейскую коллегию предстоящего проекта вошли десять признанных экспертов цирковой арены: Урс Пилс (Монако), Ерик Жалжаксынов (Казахстан), Женис Матабош (Испания), Питер Фекете (Италия), Людмила Шевченко (Украина), Максим Никулин и Гия Эрадзе (Россия), Петр Дубинский (США) и Владимир Шабан.

А по итогам ІІ Минского международного фестиваля, который состоится с 19 по 22 сентября, будут отобраны 15 лучших номеров для новой минской программы "Браво", которая пригласит любителей древнего как мир искусства с 27 сентября по 8 декабря, сообщает агентство.