Чижов назвал условие для улучшения отношений России и Евросоюза

Отношения России и Евросоюза начнут улучшаться, когда среди стран-членов блока накопится критическая масса политической воли. Такой прогноз озвучил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете", опубликованном в среду.

По его словам, "речь идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией". "Когда критическая масса будет накоплена, произойдет определенный поворот в наших отношениях", - продолжил он. Дипломат считает, что "предпосылки для этого есть и они постепенно усиливаются, но сколько времени займет этот процесс, не знает пока никто".

Чижов выразил уверенность в том, что события на Украине в 2014 году стали не первопричиной кризиса в отношениях Москвы и Брюсселя, а лишь катализатором копившихся до этого проблем. Сегодня, по его словам, и Россия, и Евросоюз пришли к пониманию, что "возврат к "business as usual" не нужен обеим сторонам, необходимо совместно выстраивать новую парадигму отношений".