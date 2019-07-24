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24.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Что приведет рубль к снижению до 65 за доллар

Текст: Роман Маркелов
До конца июля курс рубля, скорее всего, не ожидают резкие изменения, считают аналитики. Российская валюта на локальном отрезке способна даже укрепиться. Однако в ближайшие месяцы рубль может двинуться в сторону ослабления.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На этой неделе на российскую валюту могут оказать влияние итоги заседания Европейского центробанка по денежно-кредитной политике в четверг, 25 июля, а также публикация данных по ВВП США в пятницу, 26 июля, указывают аналитики банка "Санкт-Петербург". Кроме того, рубль может получить локальную поддержку благодаря уплате основных налогов (НДС, акцизы и НДПИ) 25 июля, добавляют они.

Фото: iStock
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По оценкам аналитиков банка, объем выплат составит 915 миллиардов рублей, а завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 29 июля величиной около 420 миллиардов рублей. В целом до конца июля в динамике рубля не стоит ждать резких изменений, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Ключевое влияние на рубль на этом временном отрезке, вероятно, окажут решения по ставке Банка России и Федеральной резервной системы (ФРС) США на заседаниях 26 и 31 июля. По мнению Тимошенко, в обоих случаях речь будет идти о снижении ставки на 0,25 процентного пункта. Существует вероятность непредсказуемости связанных как с выходом статистики так и с другими факторами (эскалация на Ближнем Востоке и торговые войны между США и Китаем), говорит аналитик.

Фото: iStock
Три центробанка определят дальнейший курс рубля

Допустить ослабление рубля представляется возможным исходя из дальнейших действий Банка России в цикле смягчения денежно-кредитной политики, полагает Тимошенко. По его мнению, Банк России может еще раз снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта уже в сентябре, в то время как для ФРС снижение в июле, возможно, в этом году будет единственным. Как следствие, может снизиться интерес зарубежных инвесторов к операциям carry trade на российском рынке, допускает аналитик.

При таком развитии событий курс российской валюты может уйти к отметке 65 рублей за доллар, если нефть при этом будет оставаться на текущих уровнях 60-65 долларов за баррель, прогнозирует Тимошенко. Но сильные движения на рынке нефти, эскалация торговых войн, рост геополитической напряженности могут внести существенную корректировку в прогнозные значения курса национальной валюты, уточняет он.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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