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24.07.2019 06:32
Рубрика: В мире

Деньги коррупционеров помогут ученикам

К сентябрю в республике отремонтируют и расширят десятки школ
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 161(7919)
Грызть гранит науки дети будут в отремонтированных школах. Фото: Темир Сыдыкбеков Грызть гранит науки дети будут в отремонтированных школах. Фото: Темир Сыдыкбеков
Грызть гранит науки дети будут в отремонтированных школах. Фото: Темир Сыдыкбеков
Борьба с коррупцией в Киргизии, похоже, начинает давать вполне осязаемые результаты. Буквально. За счет средств, возвращенных в бюджет, в республике построят новые или расширят действующие средние школы. На благую цель власти выделили почти 800 миллионов сомов.

"Отобрали у воров, передали детям"

Средства, которые изыскали на школы, аккумулировались на едином депозитном счету, куда поступали деньги, возмещенные в ходе антикоррупционной кампании. По данным отдела информационной политики аппарата президента, руководство республики пришло к такому решению после того, как глава Киргизии ознакомился с реальным состоянием школ в стране. Увиденное оказало на Сооронбая Жээнбекова неизгладимое впечатление.

Порядка 799,3 миллиона сомов, а именно столько решено направить из Единого депозитного счета по борьбе с коррупцией на школы, предназначены для строительства дополнительных корпусов в уже существующих учебных заведениях в Бишкеке и Оше, а также Чуйской области.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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- Министерство финансов будет выдавать средства по мере поступления заявок департамента жилищно-гражданского строительства Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, - сообщают в аппарате главы государства. - Деньги будут направлены на строительство дополнительных корпусов школ, которые были определены по итогам анализа межведомственной комиссии.

Непосредственно в столице республики средства выделяются на расширение школ-гимназий N12 и 72, комплекса-гимназии N69, средних школ N16, 18, 54 и 59. В Чуйской области средства получат Новопавловская средняя школа, школа имени Чингиза Айтматова в том же населенном пункте, а также школы в селах Ат-Баши, Нижняя Ала-Арча, Кашка-Суу, Новопокровка и Орок. В Оше, в свою очередь, расширят гимназию Нариман N7.

Нашли проблемные зоны

Финансирование из спецсчета, по данным официальных источников, уже открылось. А в будущем, как заверяет пресс-служба президента Киргизии, средства направят и в другие регионы республики, где также ощущается нехватка средних школ.

Подготовкой к новому учебному году тем временем занялись и на местном уровне. В Бишкеке муниципальные чиновники обещают отремонтировать к 25 августа 34 школы. По словам вице-мэра Уланбека Азыгалиева, на эти цели выделяется 122 миллиона сомов.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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В управлении капитального строительства мэрии столицы уверяют, что во всех учебных заведениях определили так называемые проблемные зоны. В школе-гимназии N9, к примеру, необходимо заменить кровлю, в гимназии N70 - обновить пищеблок, а в школе N69 - батареи и столовую. Подрядчики, отобранные по тендеру, обещают уложиться в обозначенный срок. Качество работ инспектируют члены специально созданной комиссии и представители технадзора.

- Не успеют выполнить работы, будем лишать лицензии, - заверяет Уланбек Азыгалиев. - За ошибки подрядчиков ответственность будут нести и директора школ.

По 50 в классе

Впрочем, новый учебный год система среднего образования встретит не только обновленными зданиями, но и цифровыми нововведениями. В Бишкеке проходит испытание проект электронной записи в первые классы. В его рамках в среднеобразовательные учреждения Бишкека уже зачислили свыше 13,5 тысячи детей. Если опыт признают успешным, то его распространят сначала на Ош, а затем и на регионы республики.

Проект, в первую очередь, призван снизить коррупционные риски при определении детей в школы. Родитель подает заявку на принятие ребенка в школу по месту жительства через интернет и может отслеживать решение вопроса дистанционно. С другой стороны, электронные очереди позволят разгрузить некоторые школы, в том числе престижные гимназии, которым приходится работать в три смены.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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- В предыдущие годы в первые классы отдельных образовательных учреждений принимали по 44-48 человек, что, конечно же, неприемлемо, - утверждает вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова. - Теперь в классах будут сидеть не более 34 детей. На одного ребенка, согласно нормам, должно приходиться 2,5 квадратных метра пространства. Число детей школьного возраста у нас ежегодно увеличивается, а поскольку отказать в приеме мы не имеем права, то увеличили количество классов в средних школах. На сегодня в них остается 2546 свободных мест, и зачисление продолжается.

На данный момент часть технической поддержки финансирует ЮНИСЕФ. В обозримом будущем систему передадут на баланс Управлению образования мэрии Бишкека.

Досье "РГ"

С 2005 года население республики увеличилось на миллион человек. Дети дошкольного и школьного возрастов - треть населения Киргизии. По данным минобразования КР, за пять последних лет количество ребят, обучающихся в среднеобразовательных учреждениях, увеличилось на 16 процентов и превысило 1,1 миллиона человек. Больше всего демографическое давление ощущается в городах, где прирост школьников составил 25 процентов. В сельской местности, для сравнения, этот показатель оценивается в 12 процентов. Всего по республике в данное время работают более 2,2 тысячи школ.

Цифра в цифре

В школах республики до конца года намерены внедрить электронные дневники. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР, ведомство объявило конкурс на создание, запуск и техническую поддержку автоматизированной информационной системы.

Система, как ожидается, обеспечит ведение классных журналов и школьных дневников в электронном формате, а также будет оповещать родителей об успехах ребенка. Бумажная форма отчетности постепенно исчезнет.

Электронные дневники и журналы, к слову, имеют и еще одну важную функцию. Нерадивые ученики не смогут подделывать оценки, а педагоги будут относиться к выставлению баллов более ответственно. Ведь исправить что-либо в цифровой платформе уже не удастся.

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