Дождались. WhatsApp заработал на кнопочных телефонах

В магазине приложений KaiStore появилось официальное приложение WhatsApp, предназначенное для простых мобильных устройств на базе платформы KaiOS. Об этом говорится в официальном сообщении разработчиков.

На ней в настоящее время работает около 100 миллионов кнопочных телефонов по всему миру, включая знаменитый обновленный "банан" Nokia 8110 4G.

Пользователям "кнопочного WhatsApp" будут доступны основные функции мессенджера - переписка и звонки. Простые телефоны с 256 или 512 мегабайтами оперативной памяти популярны в развивающихся странах - например, Индии. Такие устройства отличаются низкой ценой и длительным временем автономной работы - оно может достигать нескольких недель.

Позднее в этом году WhatsApp будет предустанавливаться на все телефоны с KaiOS.