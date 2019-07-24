У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Дождались. WhatsApp заработал на кнопочных телефонах

Текст:   Антон Благовещенский
24.07.2019,  
15:37
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В магазине приложений KaiStore появилось официальное приложение WhatsApp, предназначенное для простых мобильных устройств на базе платформы KaiOS. Об этом говорится в официальном сообщении разработчиков.

На ней в настоящее время работает около 100 миллионов кнопочных телефонов по всему миру, включая знаменитый обновленный "банан" Nokia 8110 4G.

Фанатам состаривающего приложения FaceApp угрожает опасность

Пользователям "кнопочного WhatsApp" будут доступны основные функции мессенджера - переписка и звонки. Простые телефоны с 256 или 512 мегабайтами оперативной памяти популярны в развивающихся странах - например, Индии. Такие устройства отличаются низкой ценой и длительным временем автономной работы - оно может достигать нескольких недель.

Позднее в этом году WhatsApp будет предустанавливаться на все телефоны с KaiOS.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
мессенджеры
Фото: PlayStation
Когда тетрис дороже GTA. В PlayStation Store новая распродажа 15:20
Обмен файлами в WhatsApp назвали опасным 16.07.2019
Семь полезных чат-ботов Viber для повседневной жизни 15.07.2019
WhatsApp
Фото: Скриншот Steam
Экономия 1800 рублей. В Steam началась распродажа хитов от Bethesda 12:45
25 млн смартфонов заразились вирусом "Агент Смит" 12.07.2019
WhatsApp, Instagram и Facebook заработали после глобального сбоя 04.07.2019
телефоны
Фото: Алексей Петров/РГ
Слух: Новое поколение Apple Watch получит экраны microLED 23.07.2019
Oppo A5s: Крепкий середняк по демократичной цене 08.05.2019
Купили бы такой? В Сети показали телефон Apple 1993 года 10.04.2019