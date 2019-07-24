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Рубрика: В мире

Отдых с национальным колоритом

Среди юных туристов набирают популярность этнолагеря
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 161(7919)
Любимая игра обитателей лагеря - "Аркан тартыш", то есть перетягивание каната. Фото: Жакшылык Матанов Любимая игра обитателей лагеря - "Аркан тартыш", то есть перетягивание каната. Фото: Жакшылык Матанов
Любимая игра обитателей лагеря - "Аркан тартыш", то есть перетягивание каната. Фото: Жакшылык Матанов
Один из необычных детских лагерей недавно открылся в селе Кош-Кол Иссык-Кульской области. Организовала его группа молодых педагогов во главе с Жакшылыком Матановым. За десять дней смены детей погружают в культуру и обычаи кочевников. Каждый из ребят словно попадает в иное измерение.

- Мы сразу решили, что наш лагерь должен отличаться от других, - рассказал Жакшылык Матанов. - Мы хотели, чтобы каждый ребенок увез к себе на родину яркое представление о нашей стране. Дети учатся готовить блюда восточной кухни, пробуют себя в национальных видах спорта, а на ночь слушают местные сказки и легенды. Самым трудным было отвлечь ребят от смартфонов. Поэтому мобильную связь оставили только вожатым. Их номера сообщили родителям.

Фото: vb.kg
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Светлана и Артем Березины приехали с родителями из Кемерово. Об этнолагере узнали в пансионате, в котором остановились. Родители решили, что детям будет полезно расширить кругозор. "За несколько дней, что ребята успели пробыть в этнолагере, они совершенно по нам не соскучились, - призналась мама, Ольга Березина. - Они научились готовить блюда местной кухни и даже выучили несколько фраз на киргизском языке".

- Я уже умею готовить курут, - с гордостью рассказала Света Березина. - Это такие белые соленые шарики. Когда я их увидела, думала, что это совсем просто, а на деле оказалось очень даже трудно, но у меня все же получилось. Попрошу родителей купить таких побольше, угощу своих одноклассников в Кемерово.

Кстати

Любимая игра обитателей лагеря - "Аркан тартыш", то есть перетягивание каната. Принимают в ней участие все без исключения. Награда для победителей - первыми нырнуть в озеро и купаться в нем на 15 минут дольше остальных отрядов.

В мире экс-СССР Киргизия
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