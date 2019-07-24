Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Рекордный штраф в 5 миллиардов долларов будет наложен на Facebook. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление Федеральной комиссии по торговле США.

Компанию оштрафовали за нарушение защиты информации пользователей. Это - крупнейший штраф, наложенный на компанию. Он в 20 раз больше аналогичных санкции, когда либо примененных в мире.

Компания должна назначить конкретных людей, которые будут отвечать за программу охраны данных, а также анализировать с точки зрения сохранности информации все нововведения до их внедрения. Это касается и таких популярных сервисов, как WhatsApp и Instagram, которые принадлежат Facebook.

Компаеия также должна сообщать о любых инцидентах, связанных с утечкой данных более чем 500 пользователей.