ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломных работ

Компании Google придется заплатить 100 тысяч рублей штрафа за рекламу дипломных работ. Решение о таких санкциях приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

На рекламу пожаловался один из интернет-пользователей. Объявления он увидел на сервисе Google Adwords в декабре 2018 года.

Проверка ФАС подтвердила наличие такой рекламы. Объявления представляли собой гиперссылки для перехода на сайты с предложением услуг по написанию дипломных работ, уточняется в сообщении пресс-службы ФАС.

Комиссия ведомства пришла к выводу, что они нарушают требования закона о рекламе.