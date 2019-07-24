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24.07.2019 15:43
Рубрика: Культура

Фильм "Калина красная" включен в программу Венецианского кинофестиваля

Текст: Валерий Кичин
Фильм Василия Шукшина "Калина красная" включен в программу 76-го Венецианского международного кинофестиваля - это название стоит в афише традиционной секции "Венецианские классики".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Секция эта существует с 2012 года, в ней показывают лучшие образцы отреставрированных классических фильмов. Россия уже была представлена здесь такими картинами, как "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа, "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии, в прошлом году - военной драмой Ларисы Шепитько "Восхождение". Смысл программы - вернуть новым поколениям шедевры прошлых лет, когда-то ставшие хитами Венецианской Мостры и других мировых кинофорумов. Программа конкурсная - жюри, состоящие из студентов венецианских творческих вузов, определяют своего фаворита. Председателем жюри выбирают одного из крупных мастеров итальянского кино. На этот раз руководить студенческой командой станет драматург и режиссер Констанца Кватрильо.

Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto/Getty Images
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Кроме отреставрированной "Мосфильмом" картины Шукшина, в конкурсной программе такие шедевры, как "Белый шейх" Федерико Феллини - гениального режиссера, столетие которого мир отметит в будущем году, "Костлявая смерть" и "Стратегия паука" Бернардо Бертолуччи, "Франческа" Мануэля де Оливейры, "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Мартина Скорсезе, "Попытка преступления" Луиса Бунюэля, "Переход через Рейн" Андре Кайатта, "Автокатастрофа" Дэвида Кроненберга, "Как гром среди ясного неба" Дэнниса Хоппера, "Экстаз" чешского классика Густава Махаты, дебютная лента Джулиано Монтальдо "Стрельба по голубям" и другие сокровища мировых киноархивов.

Кроме того, молодежное жюри присудит также приз за лучший документальный фильм о кинематографе.

Старейший в мире Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 28 августа по 6 сентября.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным
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