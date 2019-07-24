Фильм "Калина красная" включен в программу Венецианского кинофестиваля

Фильм Василия Шукшина "Калина красная" включен в программу 76-го Венецианского международного кинофестиваля - это название стоит в афише традиционной секции "Венецианские классики".

Секция эта существует с 2012 года, в ней показывают лучшие образцы отреставрированных классических фильмов. Россия уже была представлена здесь такими картинами, как "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа, "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии, в прошлом году - военной драмой Ларисы Шепитько "Восхождение". Смысл программы - вернуть новым поколениям шедевры прошлых лет, когда-то ставшие хитами Венецианской Мостры и других мировых кинофорумов. Программа конкурсная - жюри, состоящие из студентов венецианских творческих вузов, определяют своего фаворита. Председателем жюри выбирают одного из крупных мастеров итальянского кино. На этот раз руководить студенческой командой станет драматург и режиссер Констанца Кватрильо.

Кроме отреставрированной "Мосфильмом" картины Шукшина, в конкурсной программе такие шедевры, как "Белый шейх" Федерико Феллини - гениального режиссера, столетие которого мир отметит в будущем году, "Костлявая смерть" и "Стратегия паука" Бернардо Бертолуччи, "Франческа" Мануэля де Оливейры, "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Мартина Скорсезе, "Попытка преступления" Луиса Бунюэля, "Переход через Рейн" Андре Кайатта, "Автокатастрофа" Дэвида Кроненберга, "Как гром среди ясного неба" Дэнниса Хоппера, "Экстаз" чешского классика Густава Махаты, дебютная лента Джулиано Монтальдо "Стрельба по голубям" и другие сокровища мировых киноархивов.

Кроме того, молодежное жюри присудит также приз за лучший документальный фильм о кинематографе.

Старейший в мире Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 28 августа по 6 сентября.