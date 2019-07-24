Генконсульство: Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Граждане России не пострадали в аварии с туристическим автобусом на юге Турции. Об этом в среду сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Накануне в курортном районе Кемер автобус с туристами вылетел с трассы и перевернулся. Турецкие СМИ рассказали о 25 пострадавших в результате ДТП, в том числе гражданах России, Норвегии и Польши. Пассажиры получили травмы от осколков стекол.

Но, как уточнили российские дипломаты со ссылкой на местную полицию и управление по культуре и туризму Антальи, граждан РФ в автобусе не было, среди пассажиров были только норвежцы и поляки.