Военно-показательный оркестр Центрального дома армии Вооруженных сил Киргизии готовится отметить юбилей и уже приступил к подготовке праздничной программы.

Перрон аэропорта. В ровной шеренге у летного поля, на котором остановился самолет с иностранной делегацией, замерли военные музыканты. Статные, в идеально отглаженных мундирах и белоснежных перчатках. Звучит едва слышная команда, и локти поднимаются на уровень плеч, смыкаясь в ровную линию. Ослепительно блестят на солнце начищенные инструменты. Дыхание музыкантов замерло. Взмах дирижерской палочки, и в честь приезда высокого гостя звучит гимн его страны. Сыграть надо четко, не допустив ни одной погрешности, не говоря уже о фальшивой ноте. На кону честь страны.

Вышедший не так давно на киноэкраны художественный фильм-драма "Медное солнце" у многих поменял представление о военных оркестрах. Музыканты отдают жизнь, защищая от бандитов оставленную советскими войсками часть. Где правда, а где вымысел? Легко ли служить в таких войсковых подразделениях и как музыканты в погонах совмещают службу с творческой деятельностью? Об этом и многом другом рассказал гость "РГ", главный дирижер военно-показательного оркестра Центрального дома армии Вооруженных сил КР Дастан Джуматай уулу.

- Прежде всего, давайте уточним, вы в первую очередь военные или все же музыканты?

Дастан Джуматай уулу: Конечно, военные.

Мы так же как военнослужащие других родов войск принимаем участие в учениях, умеем обращаться с оружием. У нас в коллективе железная дисциплина, и даже жестче, чем в других подразделениях. Мы, можно сказать, представляем лицо страны. По нашему внешнему виду высокопоставленные гости, возможно, будут судить о нашей армии в целом. Музыканты - люди творческие, но, в отличие от гражданских музыкантов, мы обязаны выполнять приказы.

- В репертуаре вашего оркестра только гимны и марши? Или есть что-то еще?

Дастан Джуматай уулу: Наш репертуар разножанровый. Есть национальные композиции, классические произведения и эстрадная музыка. Кроме концертных репертуаров, наш оркестр, маршируя, исполняет плац-концерт (дефиле). Мы это все отрабатываем часами тренировок на плацу.

- Как стать участником вашего коллектива?

Дастан Джуматай уулу: Обязательное условие - наличие музыкального образования. К нам приходят после срочной службы и уже продолжают ее по контракту. С военными дирижерами, правда, ситуация немного другая. Здесь нужно специальное обучение. Я, например, оканчивал институт военных дирижеров в Москве. Музыкантом хотел стать с детства, но то, что мой путь будет связан с армией, не предполагал.

- А как же выбрали специальность?

Дастан Джуматай уулу: Случайно. В 2006 году после окончания Республиканской средней специальной музыкальной школы имени Мукаша Абдраева по классу "Тромбон" мне предложили поступить в Военный институт (военных дирижеров) Военного университета в Москве.

Если честно, первый курс для меня был сложным, но благодаря наставлениям моего любимого педагога профессора Александра Ивановича Клещенко профессия военного дирижера стала мне больше нравиться. Сейчас не жалею о том, что выбрал именно эту профессию. Тем более что в Киргизстане она редкая - всего пять человек по республике получили специальное образование военного дирижера. До сих пор продолжаю общаться со своими однокурсниками, обмениваемся нотами. Вот только встречаемся чаще всего на конкурсах и фестивалях.

- Чем отличается гражданский музыкант от военного?

Дастан Джуматай уулу: Военный не имеет права прекращать играть без команды. И неважно, что идет дождь или снег. Помню военный парад в честь 70-летия Победы. По правилам, мы его открываем и закрываем. Во время нашего выхода начался ветер, причем такой, что у ребят сорвало фуражки, но мы продолжали выступать, хотя едва удерживали строй. Один раз попали под ливень, промокли до носков, но все же отыграли как нужно.

- У вас есть возможность выезжать на гастроли?

Дастан Джуматай уулу: Конечно. Мы уже побывали со своей программой в Пекине, Шанхае, Санкт-Петербурге, Астане (ныне Нурсултан) и других городах. Должен сказать, что везде нас принимают очень тепло. Вот к юбилею хотим подготовить новую программу.

- Во всех войсковых частях есть специальные комнаты, где хранится оружие. А у музыкантов есть что-то подобное?

Дастан Джуматай уулу: Специальное помещение у нас, конечно же, есть.

Мы к нашим инструментам относимся очень бережно. Они - наше главное оружие, и его необходимо содержать в порядке так же, как автоматы или пистолеты. После репетиции или концерта мы протираем свои инструменты, упаковываем в специальные чехлы. Кроме того, температура воздуха в нашей музыкальной "оружейке" должна быть стабильная.

- А какие музыкальные направления вам больше по душе?

Дастан Джуматай уулу: Мне многие музыкальные направления нравятся. Но больше всего, конечно же, наша национальная и русская классика.

Ключевой вопрос

- Правда ли, что ваши музыканты знают наизусть около сотни гимнов разных стран? Сколько времени уходит на то, чтобы запомнить партии?

Дастан Джуматай уулу: Исполнение гимна оттачивается до мелочей. Сами понимаете, это атрибут государства, и к нему надо относиться с должным уважением. Перед официальным визитом министерство иностранных дел предоставляет нам ноты, и мы начинаем репетировать. Поскольку у нас в коллективе все профессионалы, двух-трех дней хватает, чтобы выучить и отрепетировать все досконально. Наизусть знаем гимны России, Казахстана, Китая и других стран, чьи делегации чаще всего посещают нашу республику.