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24.07.2019 15:41
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о работе фитнес-центров

Текст: Татьяна Замахина

Более семи миллионов россиян регулярно посещают фитнес-центры. Однако пока в некоторых из них есть риск не только не поправить здоровье, но даже и, наоборот, пострадать. Госдума решила изменить ситуацию и приняла закон, который впервые вводит регулирование в этой сфере.

Фото: iStock
Тренеры в фитнес-залах будут проходить независимую проверку

В законе прописываются основные понятия и определяется правовое положение фитнес-центров, а также их права и обязанности. Так, они должны будут применять профессиональные стандарты в части требований к квалификации работников. Необходимо будет привлекать лишь профессиональных тренеров, обеспечивая им условия для повышения квалификации.

Как отметил один из авторов, член профильного комитета Дмитрий Пирог, в отрасли сейчас очень мало специалистов, имеющих высшее образование. Боксер-профессионал, выступавший в средней весовой категории, со знанием дела рассказал, что в фитнес-индустрии большинство людей просто не обладают необходимыми базовыми знаниями физиологии и анатомии - соответственно, это приводит к увечьям и травмам. Были и случаи с летальным исходом, заявил он.

По словам парламентария, закон вменяет обязанность фитнес-центрам направить своих работников, если у них нет профессионального образования, на прохождение независимой оценки их квалификации.

Надо отрегулировать работу тех, кто ежедневно советует миллионам россиян, "что делать, с какими весами и темпом", подчеркнул на заседании другой автор законопроекта глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. По его словам, до сих пор сфера фитнес-индустрии находится вне поля зрения властей. Чтобы устранить этот пробел, закон просьбе фитнес-сообщества наделяет его правом разработки профессиональных стандартов для тренеров, добавил глава комитета.

Сегодня любой желающий может за пару месяцев овладеть навыками инструктора и вести занятия, отметил депутат.

Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
Как на фитнес-индустрии скажется регулирование отрасли

"На наш взгляд необходимо более качественно подходить к обучению фитнес-инструкторов. Это позволит не допустить до оказания услуг неквалифицированных специалистов", - отметил Дегтярев.

В профильном комитете считают, что с появлением профессиональных стандартов работодатели будут иметь четкое понимание требований, которым должны соответствовать их сотрудники. Тренеры же получат полную ясность и прозрачность относительно вопросов их квалификации и карьерного роста.

Ко второму чтению внесена и поддержана поправка, наделяющая фитнес-центры правом готовить население к сдаче норм ГТО. Кроме того, такие центры будут вправе организовывать и проводить спортивные мероприятия.

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