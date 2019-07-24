Госдума приняла закон об инвестировании через краудфандинг

Привлечение средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ будет регулироваться на общероссийском уровне. Соответствующий закон депутаты Госдумы приняли в третьем, основном чтении.

Теперь все платформы будут контролироваться Банком России, также будут закреплены основные требования к ним и лицам, привлекающим инвестиции.

Согласно документу, будет законодательно зафиксировано понятие инвестиционной платформы как используемой для заключения договоров по привлечению капитала информационной системы в интернете. Среди способов инвестирования указываются приобретение ценных бумаг, структурных облигаций и утилитарных цифровых прав, а также предоставление займов.

При этом в законе четко прописано, что неквалифицированные инвесторы (физические лица) смогут инвестировать в течение года в рамках всех инвестиционных платформ в России не более 600 тысяч рублей. Однако граждан, зарегистрированных как ИП, это правило не коснется. Инвесторы же, за исключением ПАО, в течение одного календарного года вправе привлечь не более 1 миллиарда рублей.

Закон он вступит в силу с 1 января 2020 года.