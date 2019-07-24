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24.07.2019 17:01
Рубрика: Власть

Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

Текст: Татьяна Замахина

Россияне смогут использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие. Закон об этом приняла Госдума.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Авторы (группа депутатов) указали, что охота с луком разрешена более чем двадцати странах. А в России пока нет. Сейчас луки можно использовать лишь для занятий спортом, и, по данным парламентариев, сотни тысяч граждан России являются их владельцами. Инициаторы указали, что легализация луков в качестве охотничьего оружия самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы.

Граждане смогут приобретать такое оружие без лицензии (не более пяти единиц), однако затем его нужно будет зарегистрировать в Росгвардии. Необходимо будет предоставить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Уточняется, что речь идет, во-первых, идет о метательном стрелковом оружии, не имеющем механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (то есть о луке). Уточняется, что сила дуги такого оружия составляет более 27 килограмм-сил. Также идет речь об имеющем указанный механизм оружии (арбалете), сила дуги которого составляет более 43 кгс. К орудиям охоты "также относятся охотничье метательное стрелковое оружие и метаемые снаряды к нему".

При этом носить с собой луки или арбалеты в целях самообороны будет запрещено. Планируется, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

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