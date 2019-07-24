Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, улучшающего условия содержания в следственных изоляторах для инвалидов первой и второй групп.

"В частности, для указанных лиц предусматривается создание улучшенных материально-бытовых условий в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы и установление повышенных норм питания, - сообщается на официальном сайте ведомства. - Кроме того, в отношении лиц, являющихся инвалидами I группы, предлагается не применять в качестве меры взыскания водворение в карцер".

В карцер арестованных направляют за нарушение режима. Условия там суровые. Днем кровать прикрепляется к стене, присесть можно только на жесткий стул, привинченный к полу. В карцере нельзя принимать посылки и смотреть телевизор. По закону в карцер арестованный может направляться на срок до 15 суток, несовершеннолетний заключенный - на срок до семи суток.

Еще одна инициатива: арестованные получат возможность оформлять паспорта через администрацию следственных изоляторов. Соответствующий проект также разрабатывается минюстом.

"Законопроектом планируется установить право подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, подавать через администрацию следственного изолятора заявления о выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации, - рассказывают в ведомстве. - Администрация следственного изолятора будет осуществлять прием указанных заявлений и направлять их в территориальный орган МВД России. В случае отсутствия денежных средств на лицевых счетах подозреваемых и обвиняемых расходы, связанные с выдачей или заменой паспорта, будут возмещаться за счет федерального бюджета".