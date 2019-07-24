Новости

Лифтбек Skoda Octavia впервые попал на фото 19:40
Минск назвали одним из лучших европейских городов без туристических толп 19:33
В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика 19:27
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии 19:26
Бенедикт Камбербэтч сыграет самого известного художника-кошатника 19:17
В Москве показали гоночную машину из конструктора 19:15
На острове Мэн найдено бесподобное украшение возрастом 4000 лет 19:06
В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада 18:55
Названа причина развития самого смертельного среди россиян типа рака 18:52
ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломных работ 18:50
Жуткая легенда о Первом крестовом походе оказалась правдой 18:50
Видео: В шумерском городе Ур раскопали "идеальный" древний объект 18:49
Врачи рассказали о главной опасности маникюра 18:48
Мэра столицы Сомали ранил террорист-смертник 18:47
Выступление Вакарчука перед российскими бизнесменами в Монако попало в Сеть 18:33
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:56
Петербургские дома переведут на систему "холодный чердак" 17:53
Российский спутник сфотографировал дымящийся вулкан в Перу 17:50
Суд оставил в силе арест бизнесмена Медведева 17:42
Призер ЧР по боксу Артем Игнатьев умер в возрасте 36 лет 17:41
Педагог рассказал, как детям не забыть за лето все, что они учили в школе 17:39
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс 17:30
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины 17:29
Врачи советуют завтракать сытнее и отказаться от сладкого чая 17:28
Актриса из "Тюдоров" Ника МакГиган умерла на 34-м году жизни 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 19:33
Рубрика: Происшествия

Накормят с добавкой

Инвалидам в СИЗО планируют повысить нормы питания
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(7920)
Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, улучшающего условия содержания в следственных изоляторах для инвалидов первой и второй групп.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

"В частности, для указанных лиц предусматривается создание улучшенных материально-бытовых условий в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы и установление повышенных норм питания, - сообщается на официальном сайте ведомства. - Кроме того, в отношении лиц, являющихся инвалидами I группы, предлагается не применять в качестве меры взыскания водворение в карцер".

Фото: РИА Новости
Применение силы в колониях и СИЗО станут фиксировать на видео

В карцер арестованных направляют за нарушение режима. Условия там суровые. Днем кровать прикрепляется к стене, присесть можно только на жесткий стул, привинченный к полу. В карцере нельзя принимать посылки и смотреть телевизор. По закону в карцер арестованный может направляться на срок до 15 суток, несовершеннолетний заключенный - на срок до семи суток.

Еще одна инициатива: арестованные получат возможность оформлять паспорта через администрацию следственных изоляторов. Соответствующий проект также разрабатывается минюстом.

"Законопроектом планируется установить право подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, подавать через администрацию следственного изолятора заявления о выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации, - рассказывают в ведомстве. - Администрация следственного изолятора будет осуществлять прием указанных заявлений и направлять их в территориальный орган МВД России. В случае отсутствия денежных средств на лицевых счетах подозреваемых и обвиняемых расходы, связанные с выдачей или заменой паспорта, будут возмещаться за счет федерального бюджета".

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом