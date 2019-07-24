Как россиянину пострелять из боевого оружия в Беларуси?

Пенсии

Как проживающему в Беларуси военнослужащему получить российскую пенсию?

"Прочитал, что белорусы, трудившиеся за рубежом, при возвращении на родину будут получать пенсию от той страны бывшего СССР, в которой они работали. Пенсия будет следовать за пенсионером. О военнослужащих ничего не сказано. Я прослужил 23 года в России, но пенсию получаю по месту жительства в Беларуси. Почему?

Михаил Линиченко, Минск".

Игорь Можиловский, помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам - начальник главного финансово-экономического управления Министерства обороны, генерал-майор:

- Статья 1 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств - участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года гласит, что пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей происходит на условиях и по нормам государств, на территории которых пенсионеры проживают.

Вы уволены из Вооруженных сил бывшего Союза ССР и проживаете в Беларуси. Пенсия вам назначена и выплачивается на условиях и по нормам Закона от 17 декабря 1992 года N 2050-XII "О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований".

Получение пенсии за выслугу лет от Министерства обороны Российской Федерации возможно лишь в случае переезда на постоянное жительство в Россию.

Медаль

Относятся ли к воинам-интернационалистам участники событий Карибского кризиса?

"В вашей газете была опубликована заметка "На медали - земной шар", в которой говорится о медали "Ветеран боевых действий". Ее вручают воинам-интернационалистам из всех стран СНГ за участие в боевых действиях в разных точках земного шара. С сентября 1962 по ноябрь 1963 года служил на Кубе и принимал участие в событиях Карибского кризиса. Обращался в Первомайский РВК Минска, где мне сказали, что участники событий Карибского кризиса к воинам-интернационалистам не относятся. Так ли это?

Владимир, Минск".

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

- Законодательством Беларуси участникам событий на острове Куба в период Карибского кризиса правовой статус и меры социальной защиты не установлены, поскольку находившиеся там подразделения и воинские части непосредственного участия в боевых действиях не принимали.

По приказу министра обороны СССР от 5 июня 1990 года N 220, военнослужащим - участникам событий на Кубе за выполнение воинского долга вручалась грамота Президиума Верховного Совета СССР и знак "Воин-интернационалист". При этом право на льготы и гарантии, установленные для граждан, выполнявших интернациональный долг в странах, где велись боевые действия, на этих военнослужащих не распространялись.

Что касается памятной медали "Ветеран боевых действий", то она учреждена Комитетом по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств - участников СНГ и является формой отличия граждан СНГ - участников локальных войн и военных конфликтов за пределами бывшего СССР, имеющих удостоверения участника войны или боевых действий, а также лиц, которые направлялись на работу в зоны военных конфликтов в период боевых действий.

Все представления к награждению медалью направляются организациями непосредственно на имя председателя комитета, им подписываются удостоверения и заверяются печатью.

Туризм

Как россиянину пострелять из боевого оружия в Беларуси?

"Собираюсь с двумя сыновьями-подростками в Беларусь. Ребята через знакомых узнали, что где-то под Минском есть полигон, там можно пострелять из оружия времен Великой Отечественной войны. Так ли это, и сколько это может стоить?

Владимир О."

Речь об историко-культурном комплексе "Линия Сталина", который располагается у агрогородка Лошаны Минского района в 20 км от МКАДа и в шести от Заславля в направлении Молодечно (трасса P28). Если у вас нет авто, то от диспетчерской станции "Дружная" (Минск, ж/д вокзал) с интервалом в 20 минут ходят маршрутные такси "Минск-Молодечно".

Стоимость стрельбы зависит от вида оружия. Автомат АК-47, револьвер системы Наган, винтовка Мосина обр. 1891/33 гг., карабин СКС-45 (самозарядный карабин Симонова обр. 1945 г.), автомат АК-74 (автомат Калашникова обр. 1974 г.) - стоимость одного выстрела - 5 белорусских рублей (160 российских). Стрельба из пистолета-пулемета МР-38 - 10 белорусских рублей. Стрельба из пулемета ДШК - 15 белорусских рублей. Имитация стрельбы из пушки с поражением немецкого танка - 20 белорусских рублей.

Обратите внимание: не всегда вышеперечисленные образцы оружия могут находиться на стрелковой позиции, поэтому перед оплатой стрельбы необходимо уточнить наличие желаемых образцов. Произвести оплату можно как наличными в белорусских рублях, так и посредством пластиковой карты. Кроме оплаты стрельбы каждый посетитель оплачивает входной билет. Для взрослых - 14 белорусских рублей, это около 450 российских рублей. Для школьников и студентов дневной формы обучения (при наличии студенческого билета) - 7 белорусских рублей (около 220 рублей).