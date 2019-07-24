Агентство пограничной службы Канады разместило необычное объявление о приеме на работу. Ведомству в срочном порядке нужны профессиональные актеры. Причем специалисты в довольно специфическом амплуа - каскадеры. В служебных обязанностях указано, что принятые на работу должны быть готовы к тому, что их будут обыскивать, избивать, швырять на землю и заковывать в наручники. Все это для того, чтобы новобранцы погранслужбы обучались в условиях, максимально приближенных к боевым.

В объявлении уточняется, что каскадерам придется разыгрывать до 15 различных ситуаций в сутки. Например, симулировать прорыв границы на джипе группой наркодельцов. При этом актеры должны на качественном уровне отыгрывать типичные для преступников эмоции, вроде нервозности или чрезмерной самоуверенности. Кроме того, уточняет служба, каскадеры должны быть готовы к тому, что к ним будут применять специальные методы задержания, включая болевые приемы. А еще новобранцы смогут их бить "кулаками, ботинками и дубинками".

Агентство также дает понять, что абы какие каскадеры им не подойдут. В требованиях указано, что актеры должны уметь пользоваться пистолетом, говорить на двух государственных языках Канады (английский и французский. - Прим. ред.). Кроме того, претенденты должны иметь госсертификат о прохождении курсов по безопасности использования огнестрельного оружия. Нанятым профессионалам также придется работать в собственной одежде и защитной экипировке. Интересно, что информация о заработной плате и медицинской страховке в объявлении погранслужбы отсутствует.