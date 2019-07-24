Переговоры по спорным участкам между Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном, возможно, подходят к финишному этапу. Рабочие группы правительственных делегаций трех республик, граничащих друг с другом в Ферганской долине, договорились о проведении совместных полевых обследований территорий, на которые претендуют разные стороны. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

С разницей в несколько дней прошли две важные встречи по вопросам делимитации границы Киргизии с Узбекистаном (РУз) и Таджикистаном (РТ). Одну из них провели в Оше. Здесь встретились представители КР и РТ. Киргизскую делегацию возглавлял вице-премьер Жениш Разаков, узбекскую - заместитель главы правительства РУз Эльер Ганиев. Подробности встречи не разглашаются, однако, как уверяют официальные источники, переговоры прошли в духе взаимопонимания и в дружественной атмосфере. Следующий раунд, как ожидается, пройдет на территории Узбекистана.

Проблема определения линии разграничения в Фергане считалась одной из самых серьезных в киргизско-узбекской двусторонней повестке. Схожая картина наблюдается и в отношениях КР с Таджикистаном. По ключевым вопросам точки зрения делегаций во многом совпадают. Но как только речь заходит о деталях, выясняется, что они имеют огромную важность и для одной, и для второй стороны. При этом непосредственно в Фергане Киргизия граничит с РТ только Баткенской областью. Однако именно здесь в последнее время чаще всего фиксируются инциденты, в том числе с применением оружия.

Часть вопросов обе республики пытаются снять перед визитом в Киргизию президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Для ускорения описания оставшихся участков госграницы стороны провели встречу рабочих групп правительственных делегаций в Исфаре (РТ). Следующая встреча, по данным официальных источников, также пройдет на территории Таджикистана.

Тем временем

В понедельник, 22 июля, у анклава Ворух (РТ) на киргизско-таджикской границе произошел очередной инцидент с применением оружия. По данным правительства КР, огнестрельные ранения и травмы получили девять граждан республики. Таджикские источники сообщают о гибели одного из жителей анклава и еще десяти пострадавших. Более 300 жителей киргизского села Ак-Сай эвакуированы в райцентр. На месте конфликта работают представители правительств обеих стран.