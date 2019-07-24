Китай призвал запретить и уничтожить ядерное оружие

Власти Китая поддерживают полный запрет на ядерное оружие и уничтожение всех имеющихся арсеналов. Такие тезисы содержатся в Белой книге по вопросам обороны страны, которая была подготовлена Госсоветом КНР и опубликована в среду.

В документе подчеркивается, что Китай "не намерен участвовать в гонке вооружений ни с одним государством" и "поддерживает свой ядерный потенциал на минимальном уровне", который необходим для обеспечения безопасности страны.

В Пекине заверяют, что ни при каких обстоятельствах не пойдут первыми на применение ядерного оружия, а также не будут угрожать им тем странам, у которых нет такого типа вооружений.