Китайские студенты будут учить русский язык в Адыгее

Студенты из китайской провинции Ляонин приехали в Адыгею учиться. Они проведут в этом живописном краю две недели и надеются за это время существенно повысить свой уровень владения русским и английским языками, а также познакомятся с культурой народов, населяющих Кавказ, и с их традициями, сообщает kuban.info.
Фото: Игорь Агеенко/ТАСС
Для зарубежных гостей подготовлена специальная образовательная программа, которая предполагает и погружение в русскоговорящую среду. Несмотря на то, что по плану на русский язык выделено лишь пять часов в неделю, а на английский - сорок пять, специалисты убеждены, что более интенсивному изучению "великого и могучего" поспособствует атмосфера дружелюбия и общения.
Сейчас ведутся переговоры с Ляонинским университетом о следующей группе студентов, которая прибудет в Адыгею уже в начале осени.