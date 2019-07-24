Китайские студенты будут учить русский язык в Адыгее

Для зарубежных гостей подготовлена специальная образовательная программа, которая предполагает и погружение в русскоговорящую среду. Несмотря на то, что по плану на русский язык выделено лишь пять часов в неделю, а на английский - сорок пять, специалисты убеждены, что более интенсивному изучению "великого и могучего" поспособствует атмосфера дружелюбия и общения.

Сейчас ведутся переговоры с Ляонинским университетом о следующей группе студентов, которая прибудет в Адыгею уже в начале осени.