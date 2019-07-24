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24.07.2019 16:37
Рубрика: Власть

Косачев: Система контроля над ядерным вооружением находится в кризисе

Текст: Галина Мисливская
Система контроля над ядерным вооружением переживает самый острый кризис за последние 50 лет, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал на совместном заседании комитетов, посвященном ежегодному докладу правительства о состоянии стратегических ядерных сил РФ и ходу выполнения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Контроль над ядерным оружием сейчас вступил в стадию самого острого кризиса за всю свою полувековую историю", - приводит его слова РИА Новости. Сенатор добавил, что некоторые эксперты опасаются распада всей системы контроля над ядерными вооружениями.

Фото: facebook.com/Константин Косачев
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"Это крайне опасная ситуация, которая требует самого тщательного анализа, а также эффективной и адекватной реакции от России", - считает Косачев.

Для этого парламентарии должны разъяснять позицию России касательно важности сохранения нынешней системы международных договоренностей. Тем более что США не выполняют свои обязательства по ранее заключенным соглашениям.

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