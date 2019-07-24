Квентин Тарантино представит в Москве фильм "Однажды...в Голливуде"

Новый всплеск тарантиномании докатился до России. 8 августа в прокат выходит девятый по счету фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". А 7 августа Квентин Тарантино приезжает на российскую премьеру фильма. С ним приедут продюсеры картины - Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман, а также к нам в гости пожалует актер Коста Ронин, исполнивший в фильме одну из ролей. В планах в России у Тарантино и его коллег пресс-конференция.

Особо нервных поклонников просим не беспокоиться - ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби Тарантино с собой не берет. Но и его одного хватит, чтобы собрать в России армию фанатов, и это при том, что режиссер приезжает в нашу страну не в первый раз.

Действие нового фильма происходит в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". "По сюжету популярный актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии", - сказано в аннотации прокатчика.

Тарантино с этим фильмом успел в этом году поучаствовать в основном конкурсе Каннского фестиваля. Жюри было достаточно посмотреть в окно на то, какие очереди выстраивались на показы, чтобы понять, какой конкурсный фильм предпочитают зрители. Однако жюри любви зрителей не разделило. Фильм "Однажды... в Голливуде" получил лишь "собачий приз" Palm Dog. К слову, пес в ленте действительно хорош.