Мэра столицы Сомали ранил террорист-смертник

Мэр сомалийской столицы Могадишо получил ранение в результате взрыва, который совершил террорист-смертник в здании администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Возможно, террорист опоздал со временем взрыва. Он произошел вскоре после того, как здание мэрии покинули спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сомали Джеймс Свон и губернатор провинции Банадир.

По сведениям Reuters, вместе с мэром Могадишо ранения получили другие чиновники. Но их имена и должности не сообщаются.