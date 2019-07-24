МИД представит в ООН концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия может представить концепцию безопасности в Персидском заливе на площадке ООН, рассматривается также возможность созыва специального заседания Совета безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

По словам высокопоставленного дипломата, концепция представляет собой комплексное решение проблем региона. "Эти предложения никого не обижают, а наоборот, призывают к консенсусу", - подчеркнул Богданов. Отмечалось также, что первая экспертная встреча для обсуждения документа с участием всех заинтересованных сторон может состояться в сентябре на площадке Института востоковедения РАН.

МИД РФ представил концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в ведомстве. Среди мер, предлагаемых российской стороной, числится также требование об отказе от размещения военных баз в регионе. Иностранные дипломаты, в том числе из ЕС и США, отнеслись к документу с большим вниманием.

Состоявшаяся презентация призвана стимулировать конструктивное обсуждение данной темы со всеми заинтересованными партнерами. Россия настроена на продолжение такого диалога как по официальным каналам, так и по линии общественно-политических и экспертных кругов, говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.