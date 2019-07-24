МИД России возмутился блокировкой информационного сайта в Латвии

Едва прошелестели две недели на настольном календаре нового хозяина Рижского замка, 64-летнего президента Латвии Эгила Левитса, как первые следы от старательной "свежей метлы" не заставили себя ждать в информационном пространстве государства Евросоюза на побережье Балтики. Авторитетный юрист, противник празднования Дня Победы, сторонник европейских ценностей и сплочения нации на основе латышского языка стал заодно молчаливым свидетелем запрета русскоязычного портала Baltnews.lv.

На Смоленской площади в российской столице это решение официальных властей прибалтийской страны оценивают как "очевидное стремление официальной Риги зачистить свое информационное пространство от независимых и не подконтрольных государству СМИ". В дипломатическом ведомстве РФ надеются на осуждающую реакцию на это решение со стороны профильных международных структур и НПО, прежде всего, представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира.

Более того, в МИД РФ дали понять о признаках скоординированной линии трех государств на побережье Балтийского моря. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечают в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

Как проинформировали в МИД, в мотивировочной части решения о закрытии доступа к российскому сайту говорится о том, что Baltnews.lv, который начал свою работу в Латвии пять лет назад, якобы нарушает положение Евросоюза от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кстати, сам Евросоюз, на документы которого ссылаются латвийские власти, констатируют в МИД РФ, предпочитает не замечать систематические нарушения свободы выражения мнения входящими в него странами - членами от Великобритании, Франции и Германии до собственно прибалтийских республик. Вместо этого, добавили в дипведомстве, "еврочиновники в менторском стиле регулярно поучают другие государства, как нужно следовать высоким стандартам Евросоюза в части свободы слова".

В частности, официальные власти Вильнюса в апреле 2014 года отказали, без объяснения причин, в аккредитации журналисту РИА Новости Ирине Павловой. В мае текущего года в аэропорту литовской столицы был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности". Кроме того, в июле суд Вильнюса утвердил решение о блокировке Sputnik Литва. А в главном штабе сил обороны Эстонии не так давно назвали российское издание "зловещим пропагандистским каналом", заявив, что агентство публикует пресс-релизы армии, но с "провокационными" заголовками.

Обстоятельства блокировки русскоязычного сайта, сообщил "РГ" сопредседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов, вызывают множество вопросов, на которые официальные власти не спешат давать окончательные ответы. Нельзя исключать, полагает он, что "речь идет о новом этапе информационной войны, которую ведет политический истеблишмент Латвии против русскоязычного населения и местных русских СМИ".

Митрофанов выразил надежду, что Baltnews.lv вернется в информационное поле страны. "У новых цифровых систем есть свои правила, которые душителям свободного слова неподвластны", - резонно заметил латвийский политик.