Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин.

Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Ставка в 500 рублей не будет распространяться на товары, которые граждане могут ввозить в страну без уплаты пошлин, а также на автомобили, водные и воздушные суда для личных целей, поскольку в отношении них действуют отдельные ставки сборов.

Изменения, предложенные Минфином, могут вступить в силу с 1 января 2020 года.