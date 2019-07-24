Новости

Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:56
Петербургские дома переведут на систему "холодный чердак" 17:53
Российский спутник сфотографировал дымящийся вулкан в Перу 17:50
Суд оставил в силе арест бизнесмена Медведева 17:42
Призер ЧР по боксу Артем Игнатьев умер в возрасте 36 лет 17:41
Педагог рассказал, как детям не забыть за лето все, что они учили в школе 17:39
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс 17:30
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины 17:29
Врачи советуют завтракать сытнее и отказаться от сладкого чая 17:28
Актриса из "Тюдоров" Ника МакГиган умерла на 34-м году жизни 17:28
Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании 17:20
В Чечне стартовала самая высокогорная в России парусная регата 17:18
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков 17:17
В Британии показали сокровища галльского вождя 17:15
Пловец Пригода: Отомстил Кинг за Ефимову 17:10
Обнародованы сенсационные данные исследования Туринской плащаницы 17:10
Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов 17:08
Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Ли Пэна 17:08
В Совфеде объяснили смысл идентификации пользователей электронной почты 17:02
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками 17:01
На Барабинской ЛПДС завершено пожарно-техническое обследование производственных объектов 16:58
В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании 16:55
В Крыму прошел Фестиваль студенческого баскетбола 16:51
СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде 16:48
Пушков ответил на обвинения США во вмешательстве России в выборы 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 18:01
Рубрика: Экономика

Пиво без водки

Минпромторг хочет продавать алкоголь по новым правилам
Текст: Евгений Гайва
С помощью раздельного регулирования слабоалкогольных напитков можно добиться, чтобы и водку пили меньше, и доходы госказны от акцизов не упали, считают эксперты.

С инициативой отделить от крепкого алкоголя вино и пиво недавно выступил минпромторг. Инициатива была многими неправильно понята. Пиво не собираются лишить статуса алкогольного напитка. Просто для него будут иные торговые правила, чем для водки.

"Такой опыт есть в большинстве стран", - отметила в беседе с "РГ" директор Института проблем правового регулирования НИУ "Высшая школа экономики" Анна Дупан. Суть в том, что будут действовать общие нормы для всего алкоголя, как, например, запрет на продажу несовершеннолетним, и отдельные режимы по видам алкоголя. Скажем, пиво или вино можно было бы продавать на ярмарках, поясняет эксперт.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
В Госдуме предложили продавать алкоголь с 21 года

Руководствоваться нужно не просто крепостью напитков, а их составом, указывает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. "Спирт, разбавленный водой до 40 градусов, и спирт, разбавленный водой до 16 градусов, по воздействию на организм ничем не отличаются", - говорит он. Сутью раздельного регулирования должно быть отграничение натуральных напитков, скажем, вин, действительно полученных из винограда, от прочих напитков с добавлением спирта. Лицензию на производство вина стоит отменить, считает Попович. По данным реестра виноградников можноопределить, был ли виноград использован в каждом конкретном случае для производства вина, поясняет эксперт.

А вот в момент выхода продукта на рынок должен начинаться контроль Росалкогольрегулирования и лицензирование. "Мы должны государству заплатить акциз. Нужен жесткий контроль, чтобы не было фальшивки и никто не украл акциз, и покупатели были уверены, что вино настоящее", - говорит Попович.

Экономика Товары и цены Госрегулирование оборота алкоголя
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут
Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера
СК возбудил дело в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"