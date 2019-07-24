С помощью раздельного регулирования слабоалкогольных напитков можно добиться, чтобы и водку пили меньше, и доходы госказны от акцизов не упали, считают эксперты.

С инициативой отделить от крепкого алкоголя вино и пиво недавно выступил минпромторг. Инициатива была многими неправильно понята. Пиво не собираются лишить статуса алкогольного напитка. Просто для него будут иные торговые правила, чем для водки.

"Такой опыт есть в большинстве стран", - отметила в беседе с "РГ" директор Института проблем правового регулирования НИУ "Высшая школа экономики" Анна Дупан. Суть в том, что будут действовать общие нормы для всего алкоголя, как, например, запрет на продажу несовершеннолетним, и отдельные режимы по видам алкоголя. Скажем, пиво или вино можно было бы продавать на ярмарках, поясняет эксперт.

Руководствоваться нужно не просто крепостью напитков, а их составом, указывает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. "Спирт, разбавленный водой до 40 градусов, и спирт, разбавленный водой до 16 градусов, по воздействию на организм ничем не отличаются", - говорит он. Сутью раздельного регулирования должно быть отграничение натуральных напитков, скажем, вин, действительно полученных из винограда, от прочих напитков с добавлением спирта. Лицензию на производство вина стоит отменить, считает Попович. По данным реестра виноградников можноопределить, был ли виноград использован в каждом конкретном случае для производства вина, поясняет эксперт.

А вот в момент выхода продукта на рынок должен начинаться контроль Росалкогольрегулирования и лицензирование. "Мы должны государству заплатить акциз. Нужен жесткий контроль, чтобы не было фальшивки и никто не украл акциз, и покупатели были уверены, что вино настоящее", - говорит Попович.