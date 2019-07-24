Минск будет готовить кадры для экономики Узбекистана

Дипломы металлургов, инженеров дорожного строительства и по обработке материалов сможет получать узбекская молодежь после окончания Белорусского технического университета, который будет готовить кадры для экономики Узбекистана, сообщил 24 июля проректор вуза Александр Маляревич, передает БЕЛТА.

Этот ведущий технический вуз республики сегодня посетила делегация проректоров по научной и инновационной деятельности вузов среднеазиатской страны в целях развития международного сотрудничества. В БНТУ им были презентованы научно-исследовательские лаборатории, инновационные плазменные и лазерные технологии, а также научно-технологический парк "Политехник".

Подчеркнув, что научный диалог университета с узбекской стороной приобрел заметный динамизм после визита белорусского лидера в Ташкент в сентябре прошлого года, Маляревич уточнил, что с партнерами из узбекского технического университета уже рассматривается целый ряд совместных проектов.

В частности, именно на его базе формируется учебное заведение, где будут проходить стажировку узбекские студенты для дальнейшего обучения в белорусском университете. Подготовка инженерных кадров будет осуществляться по схеме два плюс два, пояснил проректор. "Два года молодежь учится у себя на родине, где они изучают общеобразовательные предметы, а потом на специализацию приезжают сюда и заканчивают обучение и получают диплом БНТУ". Кроме того, предусматривается "обучение аспирантов, магистрантов, докторантов, то есть весь спектр подготовки инженерных и научных кадров высшей квалификации", - отметил Маляревич.

Кроме того, ожидается, что Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций уже с 1 сентября начнет набор студентов, которые будут обучаться по единым программам. Основным направлением работы института должна стать подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров по стратегически важным для Ташкента направлениям на основе совместных образовательных программ.

"Планируется, что появятся перспективные специальности, связанные не только с автомобилестроением, тракторостроением, горным делом, литейным производством, но и цифровой экономикой, роботизацией и многим другим", - подчеркнул руководитель совместного института с белорусской стороны профессор Игорь Ганчеренок.

Обмен научным и педагогическим опытом специалистов двух стран, напоминают местные источники, совпадает с проведением Дней культуры Узбекистана в Беларуси, которые состоятся с 29 июля по 1 августа в Минске и Бобруйске. А их торжественное открытие и концерт мастеров искусств Узбекистана состоится 30 июля на сцене столичной филармонии. В последний июльский день узбекские гости дадут концерт на сцене Могилевского театра драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске. Выступят группы "Ялла", "Мумтоз Наво", ансамбль народного танца "Тошкент зеболари", народный артист Узбекистана Фаррух Закиров, заслуженная артистка Айгуль Нодирова и другие исполнители.