В мире
24.07.2019 14:03
Текст: Юрий Сизов

Минск будет готовить кадры для экономики Узбекистана

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дипломы металлургов, инженеров дорожного строительства и по обработке материалов сможет получать узбекская молодежь после окончания Белорусского технического университета, который будет готовить кадры для экономики Узбекистана, сообщил 24 июля проректор вуза Александр Маляревич, передает БЕЛТА.

Фото: А. Свердлов/ РИА Новости
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Этот ведущий технический вуз республики сегодня посетила делегация проректоров по научной и инновационной деятельности вузов среднеазиатской страны в целях развития международного сотрудничества. В БНТУ им были презентованы научно-исследовательские лаборатории, инновационные плазменные и лазерные технологии, а также научно-технологический парк "Политехник".

Подчеркнув, что научный диалог университета с узбекской стороной приобрел заметный динамизм после визита белорусского лидера в Ташкент в сентябре прошлого года, Маляревич уточнил, что с партнерами из узбекского технического университета уже рассматривается целый ряд совместных проектов.

В частности, именно на его базе формируется учебное заведение, где будут проходить стажировку узбекские студенты для дальнейшего обучения в белорусском университете. Подготовка инженерных кадров будет осуществляться по схеме два плюс два, пояснил проректор. "Два года молодежь учится у себя на родине, где они изучают общеобразовательные предметы, а потом на специализацию приезжают сюда и заканчивают обучение и получают диплом БНТУ". Кроме того, предусматривается "обучение аспирантов, магистрантов, докторантов, то есть весь спектр подготовки инженерных и научных кадров высшей квалификации", - отметил Маляревич.

Кроме того, ожидается, что Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций уже с 1 сентября начнет набор студентов, которые будут обучаться по единым программам. Основным направлением работы института должна стать подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров по стратегически важным для Ташкента направлениям на основе совместных образовательных программ.

Фото: istockphoto.com
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"Планируется, что появятся перспективные специальности, связанные не только с автомобилестроением, тракторостроением, горным делом, литейным производством, но и цифровой экономикой, роботизацией и многим другим", - подчеркнул руководитель совместного института с белорусской стороны профессор Игорь Ганчеренок.

Обмен научным и педагогическим опытом специалистов двух стран, напоминают местные источники, совпадает с проведением Дней культуры Узбекистана в Беларуси, которые состоятся с 29 июля по 1 августа в Минске и Бобруйске. А их торжественное открытие и концерт мастеров искусств Узбекистана состоится 30 июля на сцене столичной филармонии. В последний июльский день узбекские гости дадут концерт на сцене Могилевского театра драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске. Выступят группы "Ялла", "Мумтоз Наво", ансамбль народного танца "Тошкент зеболари", народный артист Узбекистана Фаррух Закиров, заслуженная артистка Айгуль Нодирова и другие исполнители.

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