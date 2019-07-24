В мире
24.07.2019 19:33
Текст: Игорь Дунаевский

Минск назвали одним из лучших европейских городов без туристических толп

Телеканал CNN включил Минск в число самых красивых городов Европы, улицы которых не перегружены ордами туристов. Рейтинг опубликован на сайте американского телеканала.

Фото: ru.wikipedia.org
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В материале отмечается, что город был практически уничтожен в период Второй мировой войны, а во времена СССР стал "плодородной почвой" для развития.

"Сегодня здания города предлагают восхитительный взгляд в ушедшую эру брутальных строений", - пишет автор. Среди достопримечательностей он советует Площадь Независимости в центре Минска, музей Великой Отечественной войны, а также называет "легендарными" местные бары.

В рейтинг из 20 европейских городов также попали Ереван и Тбилиси.

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