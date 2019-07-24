Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства - сам будет решать, достраивать проблемный дом или выплатить людям, вложившимся в стройку, компенсацию.

Но решение она будет принимать исходя из критериев, установленных правительством. Их проект опубликовал для общественного обсуждения минстрой.

Один из них - предполагаемые расходы. Если на выплаты дольщикам понадобится меньше или столько же средств, сколько на завершение стройки, фонд может принять решение о компенсациях. Второй критерий - время. Если по результатам экспертизы ясно, что на достройку объекта требуется больше трех лет, фонд также сможет сделать выбор в пользу компенсации.

Раньше дольщики сами определяли на общем собрании, заканчивать дом или получить деньги. Теперь это полномочия фонда.

Возмещение рассчитывается исходя из площади квартиры (есть ограничение - не более 120 квадратных метров) и цены квадратного метра на рынке новостроек в данном конкретном регионе на момент выплаты компенсации. Итоговая сумма при этом не может быть меньше той, которую дольщик заплатил по договору. Если помимо квартиры в строящемся доме он купил также машино-место или кладовку и ее площадь не превышает семи квадратных метров, гражданин получит назад полную стоимость, пояснили "Российской газете" в Фонде.

Для выплат используются средства компенсационного фонда, куда застройщики по аналогии с фондом страхования вкладов делают отчисления - 1,2 процента от цены каждого заключенного договора.

Сейчас в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), который заработал с 1 июля, входит около 2,3 тысячи домов в 77 регионах страны. Долгострои попадают в список в трех случаях: если в отношении застройщика введена процедура банкротства или если завершение стройки или передача квартир собственникам запаздывают более чем на 6 месяцев.

Возмещение рассчитывается исходя из рыночной цены квадратного метра в новостройке в данном регионе

По закону застройщики обязаны размещать в Единой информационной системе жилищного строительства актуальную информацию об объектах строительства. Реестр проблемных объектов формируется на основе этих данных, а также информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Дополнительно по каждому дому подать заявление могут сами граждане - участники долевого строительства. Для этого на портале наш.дом.рф создана специальная форма обратной связи. Заполнив ее, дольщики могут инициировать проверку на предмет соответствия критериям проблемного объекта.