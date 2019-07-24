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24.07.2019 17:38
Рубрика: В мире

Мюллер допустил новые уголовные обвинения в адрес Трампа

Текст: Игорь Дунаевский
Президента США Дональда Трампа могут обвинить по делу о так называемом российском влиянии после ухода из Белого дома. Такое заявление сделал теперь уже бывший спецпрокукрор Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет возглавлял расследование по указанному делу. В среду Мюллер выступает на слушаниях в Конгрессе США, которых с нетерпением ждала оппозиционная демократическая партия. Это его первое подробное публичное выступление за два года.
Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Перед слушаниями Мюллер дал понять, что не намерен говорить ничего нового по сравнению с итоговым докладом следствия, который занял более 400 страниц и был опубликован пару месяцев назад. К большому разочарованию оппозиции, никаких обвинений против Трампа тогда выдвинуто не было. Тем не менее, демократы рассчитывали вновь привлечь внимание публики к этой теме, поскольку, как свидетельствуют соцопросы, мало кто читал объемный документ.

Пушков ответил на обвинения США во вмешательстве России в выборы

Отвечая на прицельно сформулированный вопрос конгрессмена-демократа, Мюллер допустил, что Трампу могут предъявить обвинения после ухода из Белого дома. Спецпрокурор таким образом дал понять, что не выдвинул обвинений не только потому, что не нашел оснований, но и в силу иммунитета от уголовного преследования, которым действующий президент защищен по конституции США. Эта формулировка, звучавшая и ранее, дала надежды демократам на то, что в расследовании все же есть зацепки, которые можно использовать для импичмента и последующего привлечения Трампа к ответственности.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп заявил о фабрикации доклада Мюллера демократами

Напомним, Роберт Мюллер в апреле завершил почти двухлетнее расследование, вновь обвинив Россию во вмешательстве в предвыборный процесс в США в 2016 году, хотя в Москве это многократно отрицали.

Тем не менее, он не обнаружил ни доказательств мерещившегося оппозиции сговора Москвы и штаба Дональда Трампа, ни однозначных свидетельств того, что президент США впоследствии препятствовал правосудию, хотя и оправдывать его по этому пункту не стал. А именно эти вопросы прежде всего интересовали американскую оппозицию, поскольку их можно было бы использовать для инициирования импичмента.

В мире США Выборы президента США-2016 Дональд Трамп
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