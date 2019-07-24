Москалькова объяснила, почему не принят закон о насилии в семье

Закон о противодействии насилию в семье все еще не принят в России, потому что нет единства во мнениях по поводу наказания за такие действия, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Законопроект по противодействию насилию в семье неоднократно разрабатывался и вносился в Госдуму, но ни один из вариантов не нашел поддержки большинства. Эти попытки принять законопроект не увенчались успехом из-за разных подходов к мерам, которые могут применяться в случае конфликта в семье", - цитирует омбудсмена РИА Новости.

Она также заявила, что законопроект должен узаконить кризисные центры для женщин, назвав их позитивными явления, "выработанными нашим обществом". По мнению Москальковой, в этом направлении и надо работать.

Напомним, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании во вторник обратилась к уполномоченному по правам человека, предложив объединить усилия в мониторинге и разработке закона.