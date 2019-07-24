Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о том, что следственные органы не принимали решения о возвращении украинских моряков, арестованных за нарушение морской границы России.

Такое заявление она сделала в связи с тем, что перед этим украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова рассказала СМИ о том, что удалось достигнуть такого соглашения.

Впрочем, и адвокату моряков Николаю Полозову не известно о подобной договоренности. Это следует из его интервью телеканалу. Он не участвует в переговорах и не знает, что сейчас там обсуждается. Однако если бы речь шла о возвращении на родину и велись какие-то процессуальные действия, скажем, оформление документов, он бы знал, так как моряки без адвоката ничего не подписывают, резюмировал Полозов.