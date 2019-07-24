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24.07.2019 13:39
Рубрика: В мире

На Украине неожиданно проявился культ личности Зеленского

Текст: Александр Саможнев

Население Украины связывает большие ожидания с президентом Владимиром Зеленским, хотя пока он и не приблизился к выполнению своих предвыборных обещаний. Свидетельством является предложение на популярном сайте приобрести бюст политика, сообщает газета "Украинская правда".

Фото: Архип Верещагин/ТАСС
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В объявлении на полном серьезе говорится, что продажи на Украине начнутся с 25 июля. Организаторы информируют, что бюст весит 2,5 килограмма, высота его составляет 23 сантиметра. Изделие изготовлено из скульптурного гипса, покрыто тремя слоями лака и сусальным золотом и предлагается за 78 долларов. По желанию заказчика бюст можно заказать в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый.

Пока неизвестно, кто является автором оригинальной идеи по демонстрации народной любви к президенту. Хотя стоимость бюста кусается, не каждый может его приобрести. Ранее Зеленский в общении вел себя демократично. Говорил, что чиновники не должны вывешивать его портреты в кабинетах. Что теперь украинский лидер скажет на появление своего бюста?

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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