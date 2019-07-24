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24.07.2019 17:57
Рубрика: Культура

На YouTube улучшили качество клипа "Богемская рапсодия" группы Queen

Текст: Александр Алексеев
Успех биографического фильма о жизни и творчестве Queen вызвал новую волну интереса аудитории к музыкальному творчеству этой группы. В том числе и к легендарной песне 1975 года Bohemian Rhapsody, давшей название и самому байопику, выигравшему сразу четыре премии "Оскар"-2019.

Награду получил и исполнитель роли Фредди Меркьюри актер Рами Малек. Но Брайан Мэй и Роджер Тейлор особенно гордились двумя другими - за "Лучший звук" и "Лучший монтаж звука". Любым музыкантам они особенно важны, как несомненное признание их исполнительских и продюсерских заслуг.

Фото: Andreas Rentz/MTV 2018/Getty Images for MTV)
Названы номинанты премии MTV Video Music Awards-2019

Теперь же незаурядное достижение продемонстрировал и клип на титульную песню "Богемская рапсодия", собрав один миллиард просмотров на YouTube. Мало кто из современных звезд может похвастаться таким же, несмотря на многотысячные расходы на съемки.

А клип "Богемская рапсодия" был снят "за копейки". И как говорят сами режиссеры, буквально "на коленке" - обычный свет, никаких спецэффектов или компьютерной графики… Просто люди хорошо поют отличную песню, а камера по очереди выхватывает одухотворенные и эмоциональные лица то одного из них, то всех вместе сразу. Собственно, это и был один из первых видеоклипов 70-х, да и денег особых у музыкантов на его съемки еще не было (успех и большие гонорары пришли к Queen только в 1974 году? и вначале они расплачивались с долгами, а всемирная "квиномания" началась только ближе к осени.

Немалую роль в этом сыграла как раз именно "Богемская рапсодия" - "наиболее авангардное и захватывающее произведение в жанре рока", как писали об этой песне критики. Песня была издана в октябре 1975 года и стала первым синглом группы, возглавившим хит-парады мира. И в некоторых держалась до девяти недель!

Кстати, до Bohemian Rhapsody группу Queen частенько называли "претенциозной и неудачной смесью Mad и Led Zeppelin", но после этой песни признали ее самобытность и высочайший уровень. А у продюсера группы Роя Томаса Бейкера, когда он впервые ее услышал, по воспоминаниям очевидцев, "просто отвисла челюсть"…

Тогда Фредди Меркьюри наиграл Бейкеру основную тему на фортепиано, а потом заявил: "И теперь, дорогой мой, начинается оперный кусок!"

Фото: EPA-EFE/Nigel Roddis
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Сам процесс записи занял у Queen три недели. Очень долго по тем временам… Но дело того стоило!

И вот теперь легендарный клип изменили, улучшили, поработали над его аудио и видео воплощением.

А пресс-служба Google, которому принадлежит видеохостинговый сайт YouTube, опубликовала специальное обращение:

- Музыкальное видео группы Queen на культовую песню Bohemian Rhapsody набрало один миллиард просмотров на YouTube. Это самый старый ролик, достигший подобной отметки, и первый клип эпохи 70-х, ставший настолько популярным среди пользователей. Теперь мы публикуем новую версию ролика с более высоким разрешением и улучшенным звуком, сохранив количество лайков и комментариев.

В самом деле, это видео стоит снова посмотреть!

Культура Музыка Рок
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