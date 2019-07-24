Названа дата первого официального визита президента Узбекистана в Минск

Политический календарь Беларуси в зените лета оказался щедрым на важные международные события, констатируют аналитики. В день рождения лидера Узбекистана, которое отмечается 24 июля, стало известно и о первом официальном визите, который 62-летний Шавкат Мирзиеев совершит в Минск с 31 июля по 1 августа. Об этом сообщил на брифинге посол этой среднеазиатской страны в Беларуси Насирджан Юсупов, передает БЕЛТА.

Дипломат дал понять, что сейчас идет активная подготовка к этому мероприятию. Накануне и во время официального визита главы Узбекистана, уточнил он, запланирован Форум регионов Беларуси и Узбекистана, выставка национальной продукции "Сделано в Узбекистане", открытие бюста великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои и Дни культуры Узбекистана.

Предстоящий визит главы Узбекистана, высказал убеждение посол, "позволит поднять двустороннее сотрудничество на качественно новый, более высокий уровень". Он напомнил также и о важности состоявшегося осенью прошлого года официального визита в Ташкент Александра Лукашенко, который открыл новую страницу в истории отношений дружеских стран и "наполнил их практическим содержанием".

Как ожидается, сообщают дипломатические источники в Минске, на переговорах будут рассмотрены итоги достигнутых на высшем уровне в Ташкенте договоренностей и намечены перспективы дальнейших двусторонних контрактов.