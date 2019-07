Названы номинанты премии MTV Video Music Awards-2019

Объявлен список номинантов на ежегодную музыкальную премию телеканала MTV. Среди ее лидеров - только девушки.

У Тейлор Свифт (кстати, самой высокооплачиваемой артистки 2019 года) и Арианы Гранде - по 10 номинаций. И если к лидерству этих певиц, ориентирующих на современное танцевальное R&B все привыкли, то третье место 17-летней американки Билли Эйлиш, у которой - 9 номинаций, очень впечатляет.

Если честно, то именно Билли Эйлиш особенно хочется желать итоговой победы. Эта девушка сама пишет песни, играет на гитаре, укулеле и клавишных, а ее треки - драматичны, самоотверженны и предельно искренни. Это инди-поп с электроникой, тревожный, неравнодушный, мелодичный, порой самоотверженно-мрачноватый и очень глубокий, как интонационно, так и поэтически.

Сразу и не вспомнить, кто еще прогрессировал так стремительно и заслуженно, становясь бесспорным кумиром и лучшим другом подростков. Причем, не благодаря ушлому следованию музыкальной моде или пиару, а именно песням.

Может быть, только Бритни Спирс уже почти 20 лет назад…

Ведь дебютный альбом Билли Эйлиш вышел совсем недавно - 29 марта 2019 года. Кстати, не только подростки, но и взрослые его уважительно слушают. Особенно те, кому нравится культовая группа The Cure. Вот и билеты на первый и единственный концерт Билли Эйлиш в Москве 27 августа давно распроданы.

Все три певицы претендуют на победу и в главной номинации MTV - "Видео года". Но наибольшие шансы, пожалуй, все-таки у Тейлор Свифт с ее клипом You Need To Calm Down да и у ролика Thank U, Next Арианы Гранде.

Ну, а во второй по значимости номинации - "Артист года" из этой троицы представлены только Гранде и Эйлиш. Зато есть замечательна исполнительница рэпа Cardi B, и очень стильная, хрупкая, нежная певица Хэлси.

Из других заметных явлений MTV Music Awards-2019 стоит отметить появление новой номинации - K-Pop , заявленной благодаря успехам одной единственной страны - Южной Кореи. Кажется, подобное на MTV вообще впервые. Да, группа BTS и раньше получала массу наград, но теперь на волне ее успеха появился фактически новый стиль - "Корейский поп". Это бойз-бэнды или герлз-бэнды. Обязательно живописно и модно выглядящие, с макияжем и стильными прическами. И поющие эмоционально или романтично, да и все знающие про R&B, хип-хоп и EDM - оригинально и в разных пропорциях смешивающие эти жанры.

В Южной Корее существует уже целая индустрия создания новых звезд. Их учат петь, танцевать, не спорить с продюсерами, не курить, не нарушать режим и хорошо знать английский язык.

Лучшие из них, пожалуй, Davichi , Miss A, Highlight и TXT. Хотя новые команды появляются чуть ли ни каждый месяц. Время их подготовки и муштровки - около двух лет!

Северная Америка и Европа очень заинтересовались появлением K-Pop, и даже туризм из всех их страны в Южную Корею теперь прилично вырос.

Кстати

Церемония вручения наград состоится в американском городе Ньюарк уже скоро - 26 августа.