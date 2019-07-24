Названы номинанты премии MTV Video Music Awards-2019

Новости

В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании 16:55
В Крыму прошел Фестиваль студенческого баскетбола 16:51
СК в Краснодаре проверит видео с насилием над детьми в детсаде 16:48
Пушков ответил на обвинения США во вмешательстве России в выборы 16:45
Названа дата первого официального визита президента Узбекистана в Минск 16:42
Ученые назвали причину быстрого развития рака кожи на первой стадии 16:32
Милак побил мировой рекорд Фелпса на 200-метровке баттерфляем на ЧМ 16:30
Минприроды разъяснило ситуацию с вырубкой леса на Байкале 16:30
Министр сельского хозяйства Крыма съел сырую креветку 16:30
На Кубани ради опытов усыпили 150 экзотических обезьян 16:30
Спикер Госдумы вручил грамоту главе Росреестра 16:28
МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера 16:24
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск "Блэйда" 16:18
В Петербурге открыли памятник жертвам репрессий 16:14
Китай начинает экспорт подержанных автомобилей в Россию. Чем это грозит 16:12
Три регбиста дисквалифицированы на полгода за драку 16:10
Московские судьи рассмотрели почти 900 тысяч дел за первые 6 месяцев 2019 года 16:08
Дублер Вина Дизеля пострадал и впал в кому во время съемок "Форсажа 9" 16:00
МИД представит в ООН концепцию безопасности в Персидском заливе 15:57
На Дону поймали браконьеров за улов на 1,5 миллиона рублей 15:53
Госдума разрешила не отчитываться о движении средств по зарубежным вкладам 15:51
Россия поможет Сербии развивать атомную энергетику 15:50
Названы самые популярные города у туристов на День ВМФ 15:49
Госдума приняла закон о работе фитнес-центров 15:41
В Краснодаре щенок взял под опеку детенышей леопарда и тигра 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 15:50
Рубрика: Культура

Названы номинанты премии MTV Video Music Awards-2019

Текст: Александр Алексеев
Объявлен список номинантов на ежегодную музыкальную премию телеканала MTV. Среди ее лидеров - только девушки.
Фото: Andreas Rentz/MTV 2018/Getty Images for MTV) Фото: Andreas Rentz/MTV 2018/Getty Images for MTV)
Фото: Andreas Rentz/MTV 2018/Getty Images for MTV)

У Тейлор Свифт (кстати, самой высокооплачиваемой артистки 2019 года) и Арианы Гранде - по 10 номинаций. И если к лидерству этих певиц, ориентирующих на современное танцевальное R&B все привыкли, то третье место 17-летней американки Билли Эйлиш, у которой - 9 номинаций, очень впечатляет.

Если честно, то именно Билли Эйлиш особенно хочется желать итоговой победы. Эта девушка сама пишет песни, играет на гитаре, укулеле и клавишных, а ее треки - драматичны, самоотверженны и предельно искренни. Это инди-поп с электроникой, тревожный, неравнодушный, мелодичный, порой самоотверженно-мрачноватый и очень глубокий, как интонационно, так и поэтически.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Кристина Агилера упала с лестницы на концерте в Петербурге

Сразу и не вспомнить, кто еще прогрессировал так стремительно и заслуженно, становясь бесспорным кумиром и лучшим другом подростков. Причем, не благодаря ушлому следованию музыкальной моде или пиару, а именно песням.

Может быть, только Бритни Спирс уже почти 20 лет назад…

Ведь дебютный альбом Билли Эйлиш вышел совсем недавно - 29 марта 2019 года. Кстати, не только подростки, но и взрослые его уважительно слушают. Особенно те, кому нравится культовая группа The Cure. Вот и билеты на первый и единственный концерт Билли Эйлиш в Москве 27 августа давно распроданы.

Все три певицы претендуют на победу и в главной номинации MTV - "Видео года". Но наибольшие шансы, пожалуй, все-таки у Тейлор Свифт с ее клипом You Need To Calm Down  да и у ролика Thank U, Next Арианы Гранде.

Ну, а во второй по значимости номинации - "Артист года" из этой троицы представлены только Гранде и Эйлиш. Зато есть замечательна исполнительница рэпа Cardi B, и очень стильная, хрупкая, нежная певица Хэлси.

Из других заметных явлений MTV Music Awards-2019 стоит отметить появление новой номинации - K-Pop , заявленной благодаря успехам одной единственной страны - Южной Кореи. Кажется, подобное на MTV вообще впервые. Да, группа BTS и раньше получала массу наград, но теперь на волне ее успеха появился фактически новый стиль - "Корейский поп". Это бойз-бэнды или герлз-бэнды. Обязательно живописно и модно выглядящие, с макияжем и стильными прическами. И поющие  эмоционально или романтично, да и все знающие про R&B, хип-хоп и EDM - оригинально и в разных пропорциях смешивающие эти жанры.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом России

В Южной Корее существует уже целая индустрия создания новых звезд. Их учат петь, танцевать, не спорить с продюсерами, не курить, не нарушать режим и хорошо знать английский язык.

Лучшие из них, пожалуй, Davichi , Miss A,  Highlight и TXT. Хотя новые команды появляются чуть ли ни каждый месяц. Время их подготовки и муштровки - около двух лет!

Северная Америка и Европа очень заинтересовались появлением K-Pop, и даже туризм из всех их страны в Южную Корею теперь прилично вырос.

Кстати

Церемония вручения наград состоится в американском городе Ньюарк уже скоро - 26 августа.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут
Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера
СК возбудил дело в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"