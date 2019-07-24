Названы самые редкие вакансии июля

Открывает рейтинг вакансия охотоведа. В его обязанности входит дрессировка и нагонка гончих, уход за охотничьими собаками, чистка вольера. У кандидата должен быть опыт работы от двух лет, специальное образование не требуется. Платить охотоведу готовы от 30 000 рублей.

В аэропорт Шереметьево требуются мойщики самолетов. Опыт на этой позиции не требуется, всему обучат на месте. В обязанности будет входить уборка воздушного судна: влажная протирка элементов интерьера в салоне зеркал, окон, багажных полок с крышками и уборка пылесосом. Работодатель предлагает зарплату от 37 500 рублей.

Обивщик автомобильных сидений может зарабатывать до 100 тысяч рублей. Необходимо будет заниматься разборкой и сборкой автомобильных сидений, поклейкой элементов салона, перетяжкой руля, натяжкой обивки на сиденья. Специалиста ищут на полный рабочий день, опыт работы значения не имеет.

В трикотажный цех на полный рабочий день приглашают кеттельщиков для производства свитеров, кардиганов, шапок. Зарплата от 40 тысяч рублей. Обязателен опыт работы от года.

Чисткой овощей займется коренщик. Кандидату необходимо иметь медицинскую книжку и готовность работать полный рабочий день. Компания обеспечит формой, питанием и выплатит зарплату в размере 25 тысяч рублей.

В бригаду по пошиву штор требуется утюжильщик. Зарплата от 50 тысяч рублей. Работодатель конкретизирует, что у кандидата должен быть опыт работы именно со шторами. График работы предлагается сменный.

Вакансия постпечатника подразумевает обрезку и сварку баннеров, пробивание люверсов, упаковку изготовленной продукции, ламинирование печатной продукции. У кандидата должно быть образование не ниже среднего профессионального, специального опыта работы не требуется. Компания предлагает зарплату от 35 до 40 тысяч рублей.