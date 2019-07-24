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Рубрика: Экономика

Названы самые редкие вакансии июля

Текст: Марина Гусенко
Сервис по поиску работы и сотрудников Работа.ру составил список редко встречающихся и необычных вакансий текущего месяца.
Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости

Открывает рейтинг вакансия охотоведа. В его обязанности входит дрессировка и нагонка гончих, уход за охотничьими собаками, чистка вольера. У кандидата должен быть опыт работы от двух лет, специальное образование не требуется. Платить охотоведу готовы от 30 000 рублей.

Фото: iStock
В Сочи появилась вакансия специалиста по уходу за северными оленями

В аэропорт Шереметьево требуются мойщики самолетов. Опыт на этой позиции не требуется, всему обучат на месте. В обязанности будет входить уборка воздушного судна: влажная протирка элементов интерьера в салоне зеркал, окон, багажных полок с крышками и уборка пылесосом. Работодатель предлагает зарплату от 37 500 рублей.

Обивщик автомобильных сидений может зарабатывать до 100 тысяч рублей. Необходимо будет заниматься разборкой и сборкой автомобильных сидений, поклейкой элементов салона, перетяжкой руля, натяжкой обивки на сиденья. Специалиста ищут на полный рабочий день, опыт работы значения не имеет.

В трикотажный цех на полный рабочий день приглашают кеттельщиков для производства свитеров, кардиганов, шапок. Зарплата от 40 тысяч рублей. Обязателен опыт работы от года.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Чисткой овощей займется коренщик. Кандидату необходимо иметь медицинскую книжку и готовность работать полный рабочий день. Компания обеспечит формой, питанием и выплатит зарплату в размере 25 тысяч рублей.

В бригаду по пошиву штор требуется утюжильщик. Зарплата от 50 тысяч рублей. Работодатель конкретизирует, что у кандидата должен быть опыт работы именно со шторами. График работы предлагается сменный.

Вакансия постпечатника подразумевает обрезку и сварку баннеров, пробивание люверсов, упаковку изготовленной продукции, ламинирование печатной продукции. У кандидата должно быть образование не ниже среднего профессионального, специального опыта работы не требуется. Компания предлагает зарплату от 35 до 40 тысяч рублей.

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