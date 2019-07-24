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24.07.2019 19:41
Рубрика: Спорт

С высоты - на пьедестал

Прыжок с 27-метровой вышки - это риск, но адреналин и драйв побеждают
Текст: Анна Козина (Кванджу)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(7920)
Хайдайвинг - спорт не для слабонервных. Даже самые опытные и титулованные спортсмены, подходя к краю 27-метровой вышки, испытывают страх. Но умеют с ним бороться. Там, наверху, отрываясь от платформы, нужно думать только о прыжке: сальто, винты, вращения в воздухе, три секунды полета, скорость до 100 км/ч, бешеные перегрузки и вход в воду. Даже если все прошло удачно, будет больно. А если ошибся, не успел раскрыться, ударился о воду? Это как упасть на асфальт с пятого этажа.
Спортсмены-хайдайверы испытывают огромные перегрузки, но все равно бесстрашно шагают с вышки. Фото: EPA Спортсмены-хайдайверы испытывают огромные перегрузки, но все равно бесстрашно шагают с вышки. Фото: EPA
Спортсмены-хайдайверы испытывают огромные перегрузки, но все равно бесстрашно шагают с вышки. Фото: EPA

Но эти парни знают все риски. Они экстремалы. Кто-то скажет - сумасшедшие. Но, что бы ни заставляло их раз за разом испытывать себя и испытывать судьбу, они отличные ребята. Атмосфера на соревнованиях по хайдайвингу совершенно уникальная. Участники - это семья, братство, где все поддерживают друг друга, а соперничество выходит на какой-то другой уровень.

Фото: РИА Новости
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Когда в финале чемпионата мира британец Гэри Хант делал свой заключительный прыжок с умопомрачительным коэффициентом сложности 5,2, за него болели все: и прямые конкуренты, и те, кто вылетел из борьбы в предыдущем раунде. Хант в итоге получил от судей три десятки в зачет, набрал на 156 баллов и снова стал чемпионом, как на ЧМ-2015 в Казани. Невероятно, но соперники радовались его победе, как своей.

В том числе и наш хайдайвер Никита Федотов - единственный из россиян, кто выступил в финальной попытке среди 12 лучших. Федотов стал последним, но пообещал, что скоро выполнит прыжок, как у Гэри Ханта.

Никита, как объяснить такие дружеские отношения между хайдайверами. Вы совсем не похожи на конкурентов?

Никита Федотов: Мы действительно как одна большая семья: болеем, переживаем, поддерживаем друг друга. В нашем виде спорта ошибка может дорого стоить. Если что-то происходит, если кто-то ударился или упал плашмя, каждый знает, что он мог бы быть на этом месте. Это серьезно. Один неудачный прыжок может повлиять на твою карьеру и на всю жизнь.

У вас такие были?

Никита Федотов: Травмы всякие были. Связка под коленом была порвана. Три ребра треснуло после соревнований на Филиппинах. Не тренировался какое-то время. Но потом вошел в восьмерку сильнейших на Кубке мира в Португалии, отобрался на чемпионат мира. Тут старался попасть в топ-5-6. Но четвертый прыжок немного не удался.

Несмотря на травмы, вы возвращаетесь на вышку. Почему?

Фото: Reuters
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Никита Федотов: Бывает, что люди бросают. Но это психология. Все зависит от того, насколько ты стальной в голове. Мне нравится. Тут такой адреналин, такой кайф - и от страха, и от осознания того, что ты можешь исполнить прыжок, который никто в мире больше не делает. Например, у нашего самого титулованного хайдайвера Артема Сильченко есть прыжок со слепым входом в воду...

Для большинства людей то, чем вы занимаетесь, на грани разумного. Но ведь и у вас есть свои границы и свои понятия об экстриме?

Никита Федотов: Например, ставить мировые рекорды, прыгать с 58 метров. Ради рекорда прыгнуть, конечно, можно, но не всегда безопасно. Не факт, что останешься целый: руки, ноги, спина. Смысл этого я тоже не понимаю. Еще для меня настоящий риск - это бэйсджампинг в вингсьютах, когда как белка-летяга со скал прыгаешь. Вот это круто. Вот это мужики. Одна ошибка - и все. Но здорово. Может, однажды попробую. Лет через 20.

Если спортсмен ошибся, не успел раскрыться, ударился о воду? Это как упасть на асфальт с пятого этажа

А какие у вас цели в хайдайвинге?

Никита Федотов: Выиграть чемпионат мира, Мировую серию, попасть на Олимпийские игры. Я хочу расти, выступать на высоком уровне. Поэтому живу в Китае. Выступаю в шоу. Там есть 30-метровая "башня". Можно спокойно отрабатывать все детали и фазы прыжка. С позапрошлого года результаты пошли вниз из-за травм. Но стараюсь подняться. Подбираюсь к пятерке сильнейших.

Тем временем

Хайдайвинг должен стать показательным видом спорта на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил член технического комитета Международной федерации плавания (FINA) по хайдайвингу, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.

Старт Играм в Токио будет дан через год, показательные соревнования проводятся в целях пропаганды и популяризации видов спорта, которые не признаны Международным олимпийским комитетом (МОК).

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