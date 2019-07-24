Новый фильм рассказал, как США и Украина пытались получить самописцы MH17

Американские и украинские спецслужбы пытались отобрать бортовые самописцы рейса MH17 у представителей Малайзии. Более того, специалисты уличили Службу безопасности Украины (СБУ) в искажении аудиозаписей по делу о крушении. Действующий премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад уверен, что за всем этим кроется стремление Вашинтона и Киева использовать трагедию против России, а не установить ее истинных виновников.

Об этих новых деталях повествует 28-минутный документальный фильм "MH17 - Call for Justice" ("Призыв к правосудию". - "РГ"), подготовленный голландским режиссером Максом ван дер Верффом. Он провел собственное расследование причин крушения Боинга-777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины в июле 2014 года. Фильм о катастрофе, жертвами которой стали все 298 человек на борту, опубликован на сервисе YouTube.

Полковник Мохамад Сакри, который руководил операцией Совета национальной безопасности Малайзии после крушения, рассказал авторам ленты, как ему пришлось провести тайную операцию, чтобы заполучить бортовые самописцы лайнера. По прилете в Киев украинские власти не давали ему выбраться в Донбасс, куда он в результате тайком отправился самостоятельно и договаривался с ополченцами, чтобы получить "черные ящики". После этого к нему обращались как власти Украины, так и агенты ФБР США, пытавшиеся заполучить самописцы.

Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывают скачки уровня шума в разных фрагментах, а также отсутствие ряда частей. Другой специалист, немец Норман Риттер, соглашается с этим выводом, полагая, что было совершено по меньшей мере девять правок. По его мнению, это "ставит под вопрос подлинность аудиозаписей".

Премьер-министр Малайзии уверен, что ни Вашинтон, ни Киев не хотят найти истинных виновников крушения

Речь об аудиозаписях, которые ранее использовала в качестве доказательств по делу Совместная следственная группа (ССГ, английская аббревиатура JIT), получившая их от СБУ. ССГ работает под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России и продвигает собственную версию, возлагающую ответственность за крушение на Москву. Суд по этому делу, как ожидается, начнется весной 2020 года.

Власти России неоднократно заявляли, что передавали ССГ данные, указывающие на вину украинских военных, но эти материалы были проигнорированы следствием. В МИД РФ подчеркивали, что "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ" и "опасения о предвзятости и однобокости процесса".

Аналогичную оценку дал в фильме премьер-министр Малайзии, который упрекнул Австралию, Нидерланды и США в игнорировании улик и нежелании установить истину. По его словам, эти страны "не учитывают ни причин крушения, ни того, кто действительно несет ответственность за это", поскольку они "заранее решили возложить вину на Россию".

Мохамад напомнил, что малайзийских следователей включили в ССГ только спустя шесть месяцев, а до этого просто игнорировали, хотя на борту были и граждане этой страны. "Мы не можем принять такое отношение", - резюмировал он.