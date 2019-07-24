Нурмагомедов поднялся на второе место в общем рейтинге UFC

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов переместился с третьей на вторую позицию в общем рейтинге организации, составленном все зависимости от категорий. Его обновленная версия опубликована на официальном сайте UFC.

Нурмагомедов, последний бой которого в UFC состоялся в октябре прошлого года против ирландца Конора Макгрегора и завершился его победой, поменялся местами в рейтинге с чемпионом в полутяжелом весе американцем Джоном Джонсом. Лидером остался обладатель чемпионского пояса среди тяжеловесов Даниэль Кормье из США.

Следующий соперник Нурмагомедова, Дастин Порье, бой с которым пройдет 7 сентября в Абу-Даби, также улучшил свое положение в рейтинге - он поднялся на две строчки и расположился на восьмой позиции.

В топ-15 рейтинга вошли сразу три представительницы слабого пола: бразильянки Аманда Нуньес и Джессика Андраде разместились на 4-й и 15-й местах соответственно, а представительница Перу Валентина Шевченко - на 13-й.