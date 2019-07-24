О чем договорились на VI Форуме регионов Беларуси и России, проходившем в год 20-летия Союзного государства

Один из принципиальных вопросов обозначил на форуме Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота: наши страны, к сожалению, пока не убрали из отношений понятие "свой - чужой", и это негативно влияет на весь ход интеграции. Как решить проблему? Вот что предложил Госсекретарь:

- Первое, что приходит в голову: у нас должно быть принято или в законодательстве, или подписан международный акт, который бы исключил из категории "иностранец" в РФ белорусов, а в Беларуси - россиян. Предприятия России и Беларуси не должны входить в категории иностранных...

Фактически детализируясь, эта мысль - об уравнивании в правах субъектов хозяйствования и граждан Союзного государства - в Санкт-Петербурге всесторонне рассматривалась на самом высоком уровне. Президент Беларуси Александр Лукашенко эмоционально заявил о необходимости решить конкретные вопросы, без чего невозможно говорить о стратегии интеграции. Его российский коллега Владимир Путин со своей стороны напомнил, что Беларусь является самым близким стратегическим партнером и союзником и нынешняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться в этом дальше.

Слова лидеров не раз подтверждались в ходе форума. И в первую очередь это касается базиса интеграции - экономики. Положительная динамика прошлого года, когда взаимный товарооборот возрос на 10 процентов - до 35 с лишним миллиардов долларов, получила в Санкт-Петербурге заметный импульс: всего за несколько дней заключено торгово-экономических соглашений не менее чем на 550 миллионов долларов. Это рекордный показатель для белорусско-российских форумов. Кроме того, заключено 84 соглашения о межрегиональном сотрудничестве. Эти цифры привел журналистам Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, подчеркнувший: сделан действительно серьезный вклад, стороны приобрели достаточно много.

Что особенно важно, за солидной цифрой стоит и качественный рост экономического сотрудничества. Так, к форуму было приурочено открытие в Ленинградской области совместного производства лифтового оборудования могилевской марки. Более половины инвестиций принадлежит белорусской стороне. Предполагается выпускать тысячу лифтов в год, со временем цифра удвоится. Пользу от этого оценят тысячи и тысячи жителей российских многоэтажек.

Еще одно соглашение, подписанное на форуме, предполагает инвестиционно-производственную кооперацию грандов союзной экономики российского Внешэкономбанка, его белорусского партнера и завода по производству карьерной техники БЕЛАЗ. Суть - в совместном проникновении и закреплении на рынках третьих стран. Это пилотный проект, формулой которого смогут воспользоваться многие промышленные структуры.

Наши страны намерены усовершенствовать и финансовый механизм научно-технического сотрудничества. Ведь несмотря на наличие десятков союзных научно-технических программ, и здесь мы пока разделены на "своих" и "чужих". Даже если ученые работают совместно, нельзя белорусам финансировать российских партнеров, и наоборот. Это сдерживает сотрудничество. Верхние палаты белорусского и российского парламентов намерены уделить самое пристальное внимание разрешению проблемы, отмечалось на форуме. Как и тому, чтобы талантливая союзная молодежь могла без преград участвовать в различных конкурсах, форумах, стажировках в соседней стране.

Форум регионов обсудил множество подобных экономических коллизий и стал своего рода продолжением деятельности белорусско-российской межправительственной рабочей группы по укреплению интеграции. Итоги предложения были обсуждены в Санкт-Петербурге лидерами государств. Предполагается решить все проблемы к 20-летию подписания Союзного договора, то есть к 8 декабря.

Чего ждать в ближайшем будущем гражданам Союзного государства

Роуминг в Союзном государстве отменяется

Соответствующий документ между Россией и Беларусью может быть подписан до 15 сентября. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Напомним: в России внутренний роуминг был отменен с 1 июня. Теперь российская сторона практически готова к подписанию важного соглашения с Беларусью. Однако у белорусских партнеров есть опасения, что отмена роуминга приведет к падению доходов операторов. На форуме в Питере было озвучено, что позиции сторон тем не менее сближаются. Как подчеркнул глава Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, белорусские операторы 2 августа соберутся в Полоцке для принятия окончательного решения.

От Минска до Питера - за 4 часа

Союзное государство может "обзавестись" высокоскоростными железнодорожными магистралями. Они позволят добираться из Минска до Москвы и Санкт-Петербурга всего за четыре часа. На питерском форуме на самом высоком уровне предложено рассмотреть проект соединения Москвы, Минска и Санкт-Петербурга, так называемого треугольника, новой высокоскоростной железнодорожной магистралью.

Пока же транспортная связь между главными городами двух наших стран далека от идеала, она не может основываться на технологиях прошлого века, подчеркнул на форуме Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Сейчас поезд из Минска в Москву идет почти 10 часов, а из Минска в Петербург - около 14 часов. В будущем, когда по высокоскоростным магистралям поезда пойдут со скоростью 300 километров в час, это расстояние можно будет преодолевать за 4 часа. Работа над проектом уже началась, к ней подключились профильные министерства двух государств. Новая железная дорога станет частью проекта создания единого транспортного пространства России и Беларуси.

Общей визе - быть!

Россия готова подписать соглашение о взаимном признании виз. Сейчас документ находится на согласовании у белорусской стороны. Проблема унификации визового режима обсуждалась на экспертной сессии высокого уровня, организованной в рамках питерского форума законодателями-международниками двух стран. По словам главы Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева, работа в этом направлении близится к завершению, "это дело ближайших месяцев, если не ближайших недель". В свою очередь, Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что он убежден в подписании соглашения до конца 2019 года.

Пункты сдачи ЕГЭ откроют теперь и в Минске

Вопрос сдачи Единого государственного экзамена на территории Беларуси может быть решен уже в будущем году. Как заявил президент России Владимир Путин, для упрощения поступления белорусских абитуриентов в российские вузы планируется проводить ЕГЭ в Минске. Такая практика может быть распространена на другие города Беларуси. Сейчас белорусские абитуриенты сдают ЕГЭ только в России. Российской стороной прорабатывается также возможность выделения дополнительных бюджетных мест для граждан Беларуси в вузах РФ. Сейчас на бюджетной основе обучаются почти 4000 белорусов.

Беларусь и Россия намерены совершенствовать механизм финансирования совместных научных и образовательных проектов. Сейчас по закону и в России, и в Беларуси запрещено выделять бюджетные деньги на проекты за рубежом. Если, например, ученые двух стран работают вместе, то белорусская сторона не может финансировать российский коллектив, а российская - белорусский. Верхние палаты белорусского и российского парламентов намерены урегулировать эту проблему, а также вопрос с участием молодежи во внутристрановых конкурсах и проектах. Например, молодым белорусам планируется предоставить возможность участвовать во всероссийском конкурсе "Лидеры России".

Кстати, у молодежи скоро появится новый форум молодых профессионалов. Недавно в Великом Новгороде прошел Форум молодых профессионалов, в работе которого участвовала и белорусская делегация. Президент РФ Владимир Путин предложил перейти к регулярной организации таких форумов, поочередно - в России и в Беларуси, чтобы активнее обмениваться лучшими практиками и опытом, повышать престиж рабочих профессий.