В Британии показали сокровища галльского вождя

This ornate helmet and head-dress belonged to an Iron Age warrior who likely fought in the resistance against Caesar. He may have gone to help the Gauls, or been a Gaul who came and helped defend the British Isles. Either way, given a hero's burial Sussex!https://t.co/vz6ASWoZ4C — DigVentures (@TheDigVenturers) July 23, 2019

Британские ученые завершили процесс реставрации оружия и погребального инвентаря из могилы галльского воина I века до нашей эры. Уникальные артефакты - шлем, меч, щит и копье будут представлены широкой общественности в 2020 году в Музее Чичестера.

Как сообщает издание Daily Mail, могила воина с нехарактерным для местности оружием была обнаружена в 2008 году при строительстве дома в Западном Суссексе. В захоронении находился шлем со сложными накладными украшениями, копье, щит и меч, который более двух тысяч лет тому назад разогрели на огне и согнули в дугу.

"Это действительно уникальная находка на Британских островах и на континенте", - заявила изданию старший преподаватель археологии Манчестерского университета, доктор наук Мелани Джайлс.

Британские СМИ назвали погребение "могилой Астрерикса", но ученые придерживаются другой версии.

По мнению археолога Джеймса Кенни, "таинственный воин" мог быть военачальником или даже самим вождем кельтов по имени Коммий.

Первоначально вождь гальского племени атребатов, проживавших во Франции, поддерживал римлян и помогал Цезарю войсками и продовольствием. Более того Коммий выступал посредником во время мирных переговоров между Цезарем и бриттами.

Однако позднее Коммий выступил против римлян и когда войска галлов потерпели поражение в 50 году до нашей эры бежал в Британию. Там он основал собственное королевство, которым правил до своей смерти в 20 году. Одним из крупных городов во владениях Коммия был Новиомагус Регинорум - современный Чичестер.