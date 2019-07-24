Педагог рассказал, как детям не забыть за лето все, что они учили в школе

Не только читать и повторять пройденное, но и играть, и даже смотреть мультфильмы - все это поможет школьнику на летних каникулах не забыть то, чему его учили весь год. Советы родителям дал педагог, победитель московского конкурса "Самый классный классный - 2019" Денис Мохонько.

Отличным помощником для ребенка не только в учебное время, но и летом может стать библиотека Московской электронной школы, причем все ее богатство доступно при наличии интернета с любого гаджета. В Сети ребенок может найти и олимпиадные задания прошлых лет, которые можно прорешать в свободное время. А что касается чтения, то педагог призвал не пренебрегать проверенными временем списками литературы и ведением дневника читателя. Впрочем, ноу-хау тоже не повредят.

"Составьте to-do-list, или список дел на день или месяц от лица главного героя книги или известного исторического персонажа. Умение выделять главное, расставлять приоритеты, четко формулировать, организовывать в определенную структуру обязательно пригодится в учебе", - цитирует Мохонько "Вечерняя Москва".

А поклонники сетевого общения могут вести видеоблог, в котором расскажут, например, о самых интересных географических объектах.

Педагог посоветовал летом больше времени посвящать образовательным играм. А при желании вполне можно с пользой смотреть фильмы и мультфильмы - только на иностранном языке. "Школьник сможет заметно "подрасти" за лето: в активный словарь войдут новые языковые обороты, обновится лексика, закрепится грамматика", - отметил Мохонько.