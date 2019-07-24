Новости

Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:56
Петербургские дома переведут на систему "холодный чердак" 17:53
Российский спутник сфотографировал дымящийся вулкан в Перу 17:50
Суд оставил в силе арест бизнесмена Медведева 17:42
Призер ЧР по боксу Артем Игнатьев умер в возрасте 36 лет 17:41
Педагог рассказал, как детям не забыть за лето все, что они учили в школе 17:39
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс 17:30
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины 17:29
Врачи советуют завтракать сытнее и отказаться от сладкого чая 17:28
Актриса из "Тюдоров" Ника МакГиган умерла на 34-м году жизни 17:28
Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании 17:20
В Чечне стартовала самая высокогорная в России парусная регата 17:18
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков 17:17
В Британии показали сокровища галльского вождя 17:15
Пловец Пригода: Отомстил Кинг за Ефимову 17:10
Обнародованы сенсационные данные исследования Туринской плащаницы 17:10
Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов 17:08
Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Ли Пэна 17:08
В Совфеде объяснили смысл идентификации пользователей электронной почты 17:02
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками 17:01
На Барабинской ЛПДС завершено пожарно-техническое обследование производственных объектов 16:58
В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании 16:55
В Крыму прошел Фестиваль студенческого баскетбола 16:51
СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде 16:48
Пушков ответил на обвинения США во вмешательстве России в выборы 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 17:39
Рубрика: Общество

Педагог рассказал, как детям не забыть за лето все, что они учили в школе

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Не только читать и повторять пройденное, но и играть, и даже смотреть мультфильмы - все это поможет школьнику на летних каникулах не забыть то, чему его учили весь год. Советы родителям дал педагог, победитель московского конкурса "Самый классный классный - 2019" Денис Мохонько.

Фото: Александр Корольков
Как ребенку поступить в школу с киберклассами

Отличным помощником для ребенка не только в учебное время, но и летом может стать библиотека Московской электронной школы, причем все ее богатство доступно при наличии интернета с любого гаджета. В Сети ребенок может найти и олимпиадные задания прошлых лет, которые можно прорешать в свободное время. А что касается чтения, то педагог призвал не пренебрегать проверенными временем списками литературы и ведением дневника читателя. Впрочем, ноу-хау тоже не повредят.

"Составьте to-do-list, или список дел на день или месяц от лица главного героя книги или известного исторического персонажа. Умение выделять главное, расставлять приоритеты, четко формулировать, организовывать в определенную структуру обязательно пригодится в учебе", - цитирует Мохонько "Вечерняя Москва".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Чем занять своего ребенка в парке

А поклонники сетевого общения могут вести видеоблог, в котором расскажут, например, о самых интересных географических объектах.

Педагог посоветовал летом больше времени посвящать образовательным играм. А при желании вполне можно с пользой смотреть фильмы и мультфильмы - только на иностранном языке. "Школьник сможет заметно "подрасти" за лето: в активный словарь войдут новые языковые обороты, обновится лексика, закрепится грамматика", - отметил Мохонько.

Общество Образование Общество Семья и дети
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут
Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера
СК возбудил дело в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"